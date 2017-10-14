(الروسي) يرتكب مجزرة بحق عناصر (فيلق الشام) في إدلب

زيد المحمود: كلنا شركاء

ارتكب الطيران الحربي الروسي اليوم السبت، مجزرة بحق عناصر فيلق الشام على أطراف مدينة معرة النعمان بريف إدلب، حيث استهدف الروس مقراً للفيلق هناك.

وقال مراسل “كلنا شركاء” في إدلب، إن الطيران الروسي استهدف بثمان غارات جوية مقار لفيلق الشام بقنابل فراغية شديدة الانفجار، مرتكباً مجزرةً في صفوفه، حيث قضى 11 عنصراً على الأقل وأصيب آخرون، في مجزرةٍ هي الثانية خلال أسابيع بحقّ عناصر الفيلق.

ولم يصدر عن فيلق الشام أي بيانٍ أو تصريحٍ رسميٍّ حول الاستهداف حتى ساعة إعداد هذه المادة.

وكان أكثر من 40 عنصراً من “فيلق الشام” قضوا في مجزرةٍ أخرى ارتكبها الطيران الروسي في الثالث والعشرين من الشهر الماضي (أيلول/سبتمبر).

ووثق ناشطون أسماء الضحايا من فيلق الشام وهم:

١. محمد السلوم

٢.يمان نصر الدين

٣.عبد المنعم الاسعد

٤.عبدالله حورية

٥.نديم الحموي

٦.محمد نجار الشامي

٧.أسامة طباع

٨.عبدالله بركة

٩.براء حسون

١٠.بسام رجو

١١مجهول الهوية 35. سنة