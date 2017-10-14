11 قتيلاً وجريحاً لقوات النظام في جبورين شمال حمص

رشا دالاتي: كلنا شركاء

أعلنت كتائب الثوار مساء اليوم السبت (14 تشرين الأول/أكتوبر)، مقتل وجرح 11 عنصراً من قوات النظام، إثر استهداف أحد حواجزها في قرية جبورين بريف حمص الشمالي، رداً على قصف المدنيين في المنطقة.

وأفادت غرفة عمليات ريف حمص الشمالي، بمقتل وجرح أكثر من 11عنصراً لقوات النظام في عملية نفذتها سرية القنص في حاجز النصرات في قرية جبورين.

وأشارت غرفة العمليات إلى أن العملية جاءت بعد استمرار القصف المدفعي الذي استهدف مختلف بلدات ريف حمص الشمالي وقصف الطيران الحربي في اليومين الماضيين.

وكانت قد تعرضت مدينة تلبيسة اليوم لقصف من قبل الطيران الحربي، إضافة إلى قصف بقذائف الهاون من قبل قوات النظام المتمركزة في معسكر ملوك.

كما استهدفت قوات النظام بقذائف الدبابات المتمركزة في حاجز مريمين الأحياء السكنية في قرية الطيبة الغربية في منطقة الحولة بريف حمص الشمالي، إضافة إلى استهداف قريتي المكرمية والفرحانية في ريف حمص الشمالي، ما أدى إلى سقوط جرحى في صفوف المدنيين.

وقضى مدني وأصيب آخرون بجروح نتيجة قصف قوات النظام بالمدفعية المزارع الغربية لمدينة الرستن، كما قضى الطفل “سند عبد اللطيف الأحدب” نتيجة استهداف قوات النظام براجمات الصواريخ بلدة الغنطو في ريف حمص الشمالي.

وفي الأثناء خرج أهالي مدينة الرستن بمظاهرات حاشدة في “يوم الغضب السوري” نادت بإسقاط النظام ونددت بالاحتلال الروسي والإيراني، وطالبت شعوب العالم بالغضب لأجل دماء السوريين وأطفالهم والمعتقلين والمهجرين.