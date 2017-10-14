النظام يُطالب القوات التركية بالخروج من سوريا فوراً

معتصم الطويل: كلنا شركاء

طالب النظام القوات التركية بالخروج من سوريا فوراً ودون أي شروط، مشيراً إلى أن دخولها محافظة إدلب “لا علاقة له من قريب أو بعيد بالتفاهمات التي تمت بين الدول الضامنة في عملية أستانا”

ونقلت وكالة أنباء النظام الرسمية “سانا” عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين التابعة للنظام قوله اليوم السبت: “تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات توغل وحدات من الجيش التركي في محافظة إدلب والذي يشكل عدواناً سافراً على سيادة وسلامة الأراضي السورية وانتهاكاً صارخاً للقانون والأعراف الدولية”.

وأضاف المصدر “إن هذا العدوان التركي لا علاقة له من قريب أو بعيد بالتفاهمات التي تمت بين الدول الضامنة في عملية أستانا بل أنه يشكل مخالفة لهذه التفاهمات وخروجا عنهاً، وعلى النظام التركي التقيد بما تم الاتفاق عليه في أستانا”.

وختم المصدر تصريحه بالقول: “إن الجمهورية العربية السورية تطالب بخروج القوات التركية من الأراضي السورية فوراً ومن دون أي شروط”.

وأفادت وكالة “الأناضول” التركية اليوم السبت، بأن تعزيزات شملت مدافع ورافعات مدرعة ومركبات عسكرية تركية وصلت اليوم إلى منطقة ريحانلي، في ولاية هطاي، الحدودية مع سوريا، وذلك في إطار عملية انتشار قواته في محافظة إدلب، استناداً لاتفاق أستانة.

وكانت قد دخلت عدة أرتال عسكرية للقوات التركية خلال الأيام القليلة الماضية من معبر أطمة وطريق كفرلوسين، وتوجهت إلى مدنية دارة عزة وجبل الشيخ بركات في ريف حلب الغربي.