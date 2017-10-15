جمعية تركية تفتتح دار أيتام للأطفال السوريين في كليس

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افتتحت جمعية الصحة وحماية البيئة التركية في ولاية كليس (جنوب)، السبت، دارًا للأيتام الذين فقدوا ذويهم في الحرب السورية.

وقال رئيس الجمعية، أكرم سزن، إن الهدف من تأسيس دار للأيتام السوريين في ولاية كليس هو تقديم الدعم للأطفال السوريين الذين فقدوا ذويهم خلال الحرب.

وأشار سزن إلى أن الجمعية التي هي واحد من كبرى المنظمات غير الحكومية في تركيا، تقوم بأنشطة مماثلة في ولايتي شانلي أورفة وهطاي.

وأضاف أن دار الأيتام ستستقبل حوالي 50 طفلًا، لافتًا إلى أن الجمعية تعمل على مد يد العون للمحتاجين في داخل سوريا والعراق وأراكان أيضًا.

ومنذ منتصف مارس/آذار 2011، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من 45 عامًا من حكم عائلة الرئيس بشار الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة؛ غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات؛ ما دفع سوريا إلى دوامة من العنف، ومعارك دموية بين القوات النظام والمعارضة، لا تزال مستمرة حتى اليوم.