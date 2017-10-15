يلدريم: سنرد على أي تهديد عند حدودنا مع سوريا والعراق

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قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، اليوم السبت، إن أنقرة لن تتوانى عن الرد بالمثل على أي تهديد لأمنها القومي عند الحدود الجنوبية.

جاء ذلك في كلمة له خلال مؤتمر لفرع الحزب الحاكم في ولاية “يالوه” شمال غربي البلاد.

وأوضح يلدريم أن بلاده تعلم الساعين وراء تشكيل “حزام شر” على الحدود مع سوريا والعراق.

وأضاف “نعلم من يسعى وراء هذا المشروع. وليعلم جيدا الذين يسعون لإفساد وحدتنا وتضامننا أن الشعب التركي لن يسمح أبدا بتشكيل دولة إرهابية هناك”.

وشدد يلدريم على أن بلاده “سترد بالمثل على أي تهديد يطول سيادتها وحقوقها، وستقوم بكل ما يلزم للحفاظ على كرامتها”.

ويسيطر تنظيم “ب ي د” (الامتداد السوري لمنظمة “بي كا كا” الإرهابية)، على مناطق واسعة من الشمال السوري، تشمل معظم أجزاء محافظة الحسكة (شمال شرق) وتمتد إلى الريف الشمالي لمحافظة الرقة، وحتى مدينة منبج بريف حلب (غرب الفرات)، فضلا عن منطقة عفرين (شمال غرب).

ويفصل بين المنطقتين قوات “درع الفرات” (المكونة من وحدات الجيش السوري الحر مدعومة من الجيش التركي)، والتي تمكنت من تحرير مناطق واسعة من الريف الشمالي لحلب (تشمل مثلث مدن جرابلس وأعزاز والباب).

ويشكل مسلحو التنظيم العمود الفقري لما يسمى “قوات سوريا الديمقراطية” التي تدعمها واشنطن بذريعة محاربة “داعش”، وهو ما رفضته أنقرة مرارا قائلة إنه لا يمكن مكافحة تنظيم إرهابي بآخر.

وفي هذا الإطار قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الأول الخميس، إنه “لا يمكن لأحد أن يدعي أن مكافحة (داعش) هي الهدف من إقامة حزام إرهابي على حدودنا الجنوبية، هذا كذب. لأن الحزام يهدف إلى محاصرة تركيا”.