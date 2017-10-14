(البنيان المرصوص): سنرد بقوةٍ على انتهاكات ميليشيات النظام

أغيد الرفاعي: كلنا شركاء

أصدرت غرفة عمليات (البنيان المرصوص) العاملة في مدينة درعا، اليوم السبت (14 تشرين الأول/أكتوبر)، بيانها الأول منذ الإعلان عن هدنة 9 تموز/يوليو الماضي، وجهت فيه تهديداً لقوات النظام بالرد العنيف في حال استمرت في انتهاكاتها.

وجاء في البيان: “تُعلن غرفة عمليات البنيان المرصوص أنها ستقوم بالرد وبقوة على أي انتهاك من قبل ميلشيات الأسد متعددة الجنسيات”.

وأضافت غرفة العمليات في بيانها “نهيب بأهلنا قاطني مدينة درعا عدم التجمع وخاصة في الطرقات، والتخفيف من الحركة قدر الإمكان، وأخد الحيطة والحذر اللازمين، وما ذلك إلا حرصاً على أرواحكم ودمائكم”.

وقال الناشط هاني العمري لـ (كلنا شركاء)، إن استهداف قوات النظام لأحياء درعا البلد اليوم بقذائف الهاون أدى إلى مقتل الطفل (مؤيد السلاخ) وإصابة آخرين بجروح.

وأضاف أن قوات النظام خلال الساعات الماضية لم تتوقف عن استهداف الأحياء المحررة من درعا البلد، فيما تجاوز عدد الخروقات منذ الإعلان عن الهدنة 340 خرقاً فقط في درعا البلد، مشيراً إلى أن ذلك ما دفع غرفة عمليات (البنان المرصوص) إلى إصدار بيانها اليوم.