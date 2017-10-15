شاهد: لبنانيون يطالبون بترحيل السوريين ومفاوضة نظام بشار الأسد

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طالب عشرات المتظاهرين اللبنانيين، السبت، اللاجئين السوريين بالعودة إلى بلادهم ومفاوضة النظام السوري، وذلك على الرغم من الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها بحقهم.

وتظاهر عشرات الأشخاص شمال بيروت للمطالبة بمغادرة اللاجئين السوريين الذين يتجاوز عددهم المليون، معتبرين أنهم يشكلون عبئاً اقتصادياً كبيراً على اللبنانيين.

وشهد لبنان خلال السنوات الماضية حملات تحريضية عدة على اللاجئين، أملتها الانقسامات السياسية وتردي الوضع الاقتصادي، وكذلك قلة الموارد في بلد صغير يبلغ عدد سكانه أربعة ملايين.

ورفع المتظاهرون في بلدة زوق مصبح لافتات كتب عليها “كي لا نخسر لبنان، فاوضوا الحكومة السورية” لعودة النازحين، و”لننقذ لبنان قبل فوات الأوان”، و”لن ننتظر (…) أن نصبح أقلية في مدننا وقرانا”.

وعكس اللجوء السوري في لبنان، منذ بدء النزاع قبل ست سنوات، توترات سياسة وأمنية واجتماعية.

وقالت أمل حبيب (56 سنة)، خلال مشاركتها في التظاهرة: “أنا لست مع الطرد العشوائي للسوريين، نريد أن يذهبوا عبر تسوية أوضاعهم. لدينا شباب وصبايا من دون شغل. هل نعلم أولادنا ليسافروا ويأتي غيرهم إلى هنا؟”.

وأضافت حبيب لوكالة فرانس برس: إن “المساعدات التي كانت تأتي إلى لبنان باتت تأتي للنازحين في المخيمات”.

ورفعت لافتات ضخمة في منطقة كسروان، ذات الغالبية المسيحية، تدعو إلى المشاركة في التظاهرة للمطالبة بإعادة النازحين السوريين.

وقال فرنسيس يعقوب القاعي (52 عاما): إن “الوجود السوري في لبنان أصبح نوعاً من الاحتلال الاجتماعي والاقتصادي وسيصبح سياسياً”، مضيفاً: “لن ننسى حتى الآن الاحتلال السوري، خرج 30 ألف عسكري وأتى مليونا مواطن”، بحسب تعبيره.

وتابع: “اللبناني الذي يمنح عملاً لسوري بدلاً من اللبناني يعُتبر شريكاً في الجريمة”.

ويؤوي لبنان نحو مليون ومئتي ألف لاجئ سوري يعيشون ظروفاً إنسانية صعبة بمعظمهم. ويُرتب وجودهم أعباء اجتماعية واقتصادية. لكن منظمات دولية وغير حكومية تؤكد أن وجود اللاجئين يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية، مشيرة إلى أن هؤلاء يصرفون المساعدات المالية التي يتلقونها في الأسواق المحلية.

وتعمل الحكومة اللبنانية على بلورة خطة لإعادة السوريين، لكن بعض القوى المناهضة للنظام السوري، وعلى رأسها رئيس الحكومة، سعد الحريري، تطالب بأن يتم ذلك عبر الأمم المتحدة، في حين يصر آخرون وبينهم حزب الله، حليف النظام السوري المشارك في الحكومة والمتحالف مع التيار الوطني الحر، حزب رئيس الجمهورية، ميشال عون، بوجوب التنسيق مباشرة مع النظام السوري.

وكتب وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، على “تويتر” قبل أيام “أمام المواطن السوري الشقيق طريق واحدة هي طريق العودة إلى وطنه”، و”كل أجنبي قابع على أرضنا من غير إرادتنا هو محتل من أي جهة أتى”.