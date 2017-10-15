الدفاع الروسية: قوات النظام سيطرت على الميادين

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، امس السبت (14 أكتوبر/تشرين الأول)، أن قوات النظام مدعومة بالقوات الجوية الفضائية الروسية سيطرت على كامل مدينة الميادين في ريف دير الزور.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، قوله إن قوات النظام بقيادة العميد “سهيل الحسن” تواصل في الوقت الحالي التقدم بدعم من القوات الجوية الفضائية الروسية، مشيراً إلى أنها سيطرت على مدينة الميادين بالكامل، والتي كانت أهم معقل لتنظيم “داعش” شرقي سوريا.

وتابع كوناشينكوف قائلاً إنه “خلال الأسبوع الماضي تم نقل أقوى التعزيزات لتنظيم داعش من العراق إلى الميادين”.

ومن جهتها أفادت وكالة أنباء النظام الرسمية “سانا” بأن قوات النظام بالتعاون مع “القوات الرديفة والحليفة”، سيطرت اليوم على مدينة الميادين، بعد قتل أعداد كبيرة من عناصر التنظيم وتدمر أسلحتهم وعتادهم.

ونفى ناشطون ادعاء “سانا” وأكدوا أن تنظيم “داعش” لا يزال يسيطر على أجزاء من المدينة الميادين، وقوات النظام وميليشياته لا تزال تحاول السيطرة على المدينة بعد سيطرتها على عدة أحياء منها، ومحاصرتها وقطع الطريق الواصل بينها وبين مدينة البوكمال، في حين لم يصدر بيان رسمي عن تنظيم “داعش”.