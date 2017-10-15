الهيئة السياسية للائتلاف تُحيي يوم الغضب في الداخل السوري

كلنا شركاء: رصد

تحيي الهيئة السياسية للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية يوم الغضب السوري، الموافق امس السبت (14 تشرين الأول/أكتوبر)، من خلال عدة اجتماعات ووقفات وفعاليّات داخل سوريا.

ونقل موقع “الائتلاف” عن عبد الرحمن مصطفى نائب رئيس الائتلاف قوله إن التنادي ليوم الغضب السوري هو تجديد لروح الثورة وإحياء لمبادئها وعلى رأسها محاكمة المجرم بشار الأسد وأزلامه، كما يأتي هذا اليوم احتجاجاً واستنكاراً للدم المسفوك ظلماً وعدواناً في سوريا من قبل العدوان الروسي والتحالف الدولي وميليشيات إيران وعصابات بشار الأسد.

وأضاف “إننا اليوم على أرضنا وبين شعبنا نرفع صوتنا عالياً بالثبات على مبادئ الثورة التي خرج من أجلها السوريون منذ اليوم الأول وعلى رأسها إزالة الأسد ونظامه الإرهابي عن الحكم ومحو هذا الكابوس المرير من حياة السوريين وتقديم هؤلاء المجرمين للمحاكمة، والوصول إلى دولة ديمقراطية تعددية تضمن الحرية والكرامة والعدالة لكل أبنائها دون تمييز”.

وأضاف مصطفى: “إننا اليوم ننادي من أرض سوريا الأشقاء والأصدقاء في المجتمع الدولي أن يلتفتوا إلى أصل الفساد والخراب في سوريا والمنطقة وهو نظام الأسد الذي مارس كل أنواع الإرهاب بحق الشعب السوري واستجلب التنظيمات الإرهابية المتطرفة والميليشيات الطائفية الرديفة ثم استدعى قوى الاحتلال الروسي والإيراني للبلاد وقتل مئات الآلاف وهجّر الملايين”.

من جانبه أكد نصر الحربري رئيس الوفد المفاوض أنه “لن يكون هناك استقرار في سوريا والمنطقة إذا بقي بشار حاكماً، وأن هزيمة الإرهاب مرتهنة بهزيمة رعاته وصناعه من نظام الملالي وطردهم وميليشياتهم عن تراب سوريا”.

وقال ‏إنه “بعد ٥٠ عاماً من الاستبداد والفساد، ظنَّ فيها آل الأسد⁩ أنهم أخضعوا الشعب السوري‬، فإذا هذا الشعب ينتفض ويهزُّ نظام السفاح في عقر داره”.