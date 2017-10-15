بسطات المازوت بدمشق… يحميها مسؤولون كبار والأرباح من دم الدراويش

محمد كساح: كلنا شركاء

تحت عنوان “المازوت يُباع بطرقٍ غير شرعية، ومن بيده مفاتيح الحل يقف متفرجاً”، انتقدت صحيفة “تشرين” الموالية ظاهرة بسطات بيع المازوت في طرق العاصمة دمشق دون حسيب أو رقيب.

وقالت الصحيفة إن “الإجراءات المفرملة لظاهرة المتاجرة بمادة المازوت في شوارع وأزقة مدن وقرى المحافظة يبدو أنها لم تخرج من مكاتب مسؤولي المحافظة حتى هذا التاريخ، ولو لم يكن الأمر كذلك لما عاد ممتهنو هذه التجارة اللاشرعية لافتراش الأرصفة من جديد علناً وعلى عينك يا تاجر”.

التسعيرة النظامية للمازوت هي 180 ليرة سورية، في حين تباع على البسطات بـ 400 ليرة، وهذا ما جعل الصحيفة الموالية تتساءل حول غياب الجهات الرقابية عن معالجة هذه المخالفات العلنية ووقوفها “متفرجة لا حول ولا قوة لها سوى التسويغات التي لم تعد تُجدي نفعاً”.

موالون ألقوا باللوم في هذه الظاهرة على وزير التموين المشغول في الوقت الراهن بتسعير “المتة” والفطائر والسكر فـ “المحروقات غير هامة حالياً ولم يأت دورها”.

وتشهد مدينة دمشق شُحاً في المحروقات وعلى رأسها مادة المازوت الذي ستجلب نُدرته وارتفاع سعره معاناة كبيرة للسكان مع اقتراب فصل الشتاء، لاسيما مع وجود أزمة خانقة نتيجة عدم حصول جميع الناس على مخصصاتهم السنوية من هذه المادة.

“محمد زاهر” كتب متهماً مسؤولي النظام بالاتجار بالشعب المسكين “هذا موسم سنوي لملء جيوب المسؤولين. وهل من لا يستطيع أن يؤمن للمواطن احتياجاته الأساسية سيستطيع إعادة الاعمار؟”.

“دياب عساف” لم يحد عن هذا الاتهام حين وسم تجارة المازوت على الطرق بأنها “مهنة جديده لتشليح الشعب واستغلاله”.

كما تعالت الانتقادات في ذات السياق من قبيل “حاميها حراميها” و”دورية واحدة تخلي الكل يبطل يبيع إذا بدهم”.

ورداً على تساؤل البعض حول غياب وزارة التموين وحماية المستهلك عن الواجهة كتب “ياسر صالحاني”: “وزير التموين الشاطر رخص السكر 10 ليرات والزيت 20 ليرة والشاورما 100 ليرة بس المازوت من زمان ما بيقدر يحكي عنه لأنه توزيع الدولة والمستفيدين كبار”.

“أحمد فارس” وضع يده على الجرح حيث قال “عصابات مافيا المازوت منتشرة بكل أحياء العاصمة، وهم محميون من السلطة الموجودة في كل حي مقابل المعلوم”.