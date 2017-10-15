خططٌ لكسر حصار الغوطة الشرقية من داخلها

بلال خربوطلي: كلنا شركاء

تمرّ الغوطة الشرقية خلال هذه الأيام بأزمةٍ ومعاناةٍ شديدة التأثير على المدنيين، بعد إغلاق الطريق والمنفذ الوحيد الذي تدخل عبره البضائع من قبل النظام، منذ أكثر من شهرين، الأمر الذي أدى لتفاقم أزمة الحصار الذي تمر به الغوطة، بدأ بارتفاعٍ جنونيٍ بأسعار المواد الغذائية والأساسية وانعدام أنواعٍ عديدةٍ منها، بالإضافة لذات الأمر بالنسبة للمواد الطبية والمحروقات.

هذه الازمة تطلّبت تدخلاً من قبل عدد من المنظمات الفاعلة والإدارات المحلية وأصحاب القرار لوضع خطط طوارئ للحيلولة دون تأثير أكثر خطورة على المدنيين.

وعمل مجلس محافظة ريف دمشق بعد اجتماعات مع عدد من المجالس المحلية والمؤسسات الإغاثية والمعنية بوضع خطة طوارئ وتدخل سريع لتخفيض سعر الخبز وزيت دوار الشمس ومواد أخرى، ولاتزال المحافظة تعقد اجتماعات دورية للمجالس المحلية لمناقشة العديد من المسائل على رأسها التدخلات الإيجابية في الأسواق ومحاولات خفض الأسعار وسبل التصدي للحصار المفروض من قبل النظام على الغوطة الشرقية.

كما أصدرت القيادة المشتركة الفاعلة بالقطاع الشمالي للغوطة الشرقية خطة لمدة خمسة عشر يوماً لدعم سعر الخبز وبعض المواد الغذائية، تبعها قرار أيضاً يمنع الاتجار بمادة القمح والطحين.

القيادة الثورية في دمشق وريفها من جهتها أصدرت قراراً يُلزم الباعة بسعر ربطة الخبز في المحال التجارية، وهو ٧٥٠ ليرة سورية، تبعه قرار يمنع الاتجار بمادة القمح والطحين تحت طائلة المسؤولية، ويحدد التعامل بهذه المادة فقط عبر هيئة الأمن الغذائي.

ولكن رغم جميع هذه التدخلات والخطط لا يزال الواقع الإنساني وخاصة بما يخص الوضع المعيشي، متردياً للغاية، نظراً للاحتياجات المتعددة والكبيرة التي يتطلبها حوالي 350 ألف نسمة من السكان القاطنين في الغوطة الشرقية، مع وجود آلاف العائلات التي نزحت خلال السنة ونصف السنة الفائتة من بلدات المرج والقطاع الجنوبي، كان آخرها موجة النزوح الكبيرة التي لحقت بأهالي وعائلات بلدات عين ترما وجوبر نظراً لاشتداد القصف هناك بسبب عمليات النظام العسكرية على تلك المناطق.

“أبو محمود” أحد أبناء الغوطة كان قد نزح مؤخراً من منزله الذي تعرض للقصف في مدينة عين ترما، تحدث لـ (كلنا شركاء) عن الضرورة الملحة لإيجاد حلول حقيقية لمواجهة هذا الحصار، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء الذي يحتاج لمتطلبات أكثر للعائلة كحاجة الدفء والغذاء واللباس، واعتبر هذه الخطط الواردة لا تكفي إنما يجب أن تلحقها خطط أكثر تأثيراً وأوسع نطاقا.