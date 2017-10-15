م. سليمان ابراهيم الطويل: ما هي مصلحة النظام الإيراني في استعداء العرب والعالم

م. سليمان ابراهيم الطويل: كلنا شركاء

منذ أن شهِدت المنطقة العربية والعالم الإسلامي ولادة ما يُسمّى (الثورة الإسلامية) في إيران، وهذه المنطقة لم تعرف الاستقرار ولا الأمن ولا الأمان.

لم يكُن خافٍ منذ البداية أنها ثورة دينية طائفية بامتياز وذات تفكير جاهل ومتخلف، فقد قامت على قاعدة أن الإسلام هو الحل، بل الأنكى أن الإسلام الشيعي الذي يعتقد أنه من الضرورة وجود “ولي الفقيه” وأن هذا هو إمام المسلمين، ولا يكون المُسلِم مُسلما ما لم يبايع ولي الفقيه، هذا الإسلام يجب أن ينتشر في كل العالم الإسلامي، والجميع يجب أن يؤمنوا بما يؤمن به الثورجيون الإسلاميون في إيران.

منذ أن نجحوا باستلام السلطة عام 1979 بدأوا بشراء الناس بالأموال، وأول من أفلحوا بشرائهم هم بعض شيعة لبنان، ولم يقتصر الأمر على مساعدتهم لتحرير الجنوب المحتل (وهذا أمر إيجابي وممتاز) ولكن جعلوهم تابعون لهم بالمطلق، وكل عضو في حزب الله اليوم هو تابع بالكامل لإيران، وحزب الله بات عبارة عن قطعة عسكرية موجودة على أرض لبنانية ولكن كل تمويلها وتعليماتها وأوامرها هي من إيران، وهذا بأعراف كل دول العالم ذات السيادة يعتبر خيانة للوطن.

لم يكتفوا بذلك، وإنما أسّسوا في العراق ميليشيات طائفية خطيرة تحت اسم الحشد الشعبي، وهذه كل تدريبها وتمويلها وأوامرها من إيران أيضا، ومن الحرس الثوري الإيراني الذي بدورهِ هو دولة داخل الدولة الإيرانية ويتبع مباشرة لولي الفقيه، ولا يخضع لأوامر رئيس الجمهورية، الذي هو بالاسم رئيس جمهورية، ولكن من الناحية العملية ليس سوى رئيس وزارة، لأن الرئيس الفعلي لكل إيران هو ولي الفقيه، وهو أعلى من رئيس الجمهورية وهذا يخضع للأول.

ذات الأمر فعلوه في اليمن حيث حوّلوا الحوثيين إلى ميليشيا طائفية خارجة عن السلطة، ودولة داخل الدولة. وقاموا بدعم كافة الأقليات الشيعية في كل مكان وربْطِها بإيران، واستخدامها لتنفيذ مآرب إيران التوسعية في المنطقة.

استغلوا قضية فلسطين أيّما استغلال، بكمية من الأموال، وزايدوا على العرب، وحتى على الفلسطينيين أنفسهم في دعم قضية فلسطين، لأن هذه تكسبهم تأييد بعض من الشعوب العربية المخدوعة التي تصدق وتنخدع بالتصريحات الإيرانية المُراهِقة للحرس الثوري ومن أنهم سوف يقصفون القواعد الأمريكية على بُعد ألفي كيلو متر، وأنهم سوف يقضون على إسرائيل(وليتهم يقضون عليها) وهم يعلمون علم اليقين أنهم أجبن من أن يطلقون صاروخا واحدا على إسرائيل، ونتمنى أن يكذبوننا ويفعلون ذلك حتى نخرج للشوارع ونهتف لهم ونقف خلفهم. ولكنهم من خلال التشدّق بقضية فلسطين فإنهم يأخذون الكثيرون في العالم العربي رهائن لتصريحاتهم تلك، ويتعاطف أولئك مع إيران في كل شيء حتى لو كان ضد بعض الدول العربية.

يحتفون كل عام بذكرى مقتل الإمام الحسين، وكأنه لهم لوحدهم، ويتحدثون في عاشوراء عن مآثر الإمام الحسين وعن ثورته، ومعاني ثورته ضد الظلم والظالمين، وضد الفاسقين والفاجرين والفاسدين والهادرين لأموال الشعب، ولكنهم من طرفٍ آخرٍ يناقضون كل معاني ثورة الحسين، ويدعمون كل من ثار الحسين ضد ممارساتهم وظلمهم وفسقهم وفجورهم، ولا يعنيهم سوى من يخدمهم ويخدم مصالحهم مهما كان فاسدا وفاجرا وسيئا . وهذا عبّر عنه ولي الفقيه بقوله ذات مرّة نحن لا نقيم علاقات مع الدول على أساس أن هذا جيد وهذا سيئ وفاسد وإنما على أساس مصالحنا . وهذا التصريح بحد ذاته هو أكبر خروج عن معاني ثورة الحسين.

ومما لا يُصدِّقه عقلا أن بعض العرب الذين يدّعون الإيمان بالعروبة والقومية والعلمانية، قد ارتموا بحضنِ إيران بالكامل، ونسيوا أن إيران معادية للعروبة والقومية العربية والعلمانية. وهذا يعني أن حديث أولئك العرب عن العروبة والعلمانية هو كذبٌ ودَجَل ونفاق، ولا علاقة لهم لا بالعروبة ولا بالعلمانية وإنما هم يتاجرون فقط بتلك الشعارت. فكيف ينسجم التحالف بين قومي عروبي وعلماني مع نظام إسلاموي طائفي متعصب يعتبر العلمانية كُفرا، وأن الإسلام السياسي هو الحل وعلى الجميع تقليد إيران وقيام دولٍ إسلاموية شبيهة بدولة إيران.

ثورة إيران الإسلاموية، هي من أيقظت كل المشاعر الدينية والطائفية المتعصبة في المنطقة، وهي من دعمت كافة القوى الإسلاموية التي تشارك إيران القناعة بأن الإسلام هو الحل. وطالما أن هذه الثورة تؤمن بضرورة انتشار نموذجها في كل الدول الإسلامية، فهذا يعني أن المنطقة العربية القريبة من إيران لن تشهد الاستقرار مطلقا، لأنها قريبة من إيران وتوجد بها أقليات شيعية حشّدتها إيران ضد بلدانها على أسس طائفية بغيضة وخطيرة. ولذا ليس هناك بُدّا من مواجهة سياسات إيران تلك وإفشالها لأن نجاحها سيكون خطيرا جدا على شعوب وبلدان المنطقة، لأن إيران سوف تعيدنا أربعة عشر قرنا إلى الوراء بحجّة السير على خطى آل بيت الرسول (ص) بينما حقيقة الأمر أن الثورة الإسلاموية في إيران لا علاقة لها بإسلام آل بيت الرسول، الذين ما كانوا طائفيون إطلاقا، وما كانوا يميزون بين مسلمٍ وآخرٍ، وما كانوا ينشرون الطائفية والبغضاء والتمييز والكراهية بين المسلمين وفي كل مكان، كم تفعل ثورة إيران الإسلاموية.

خطر إيران سوف نعيشه أكثر مستقبلا في العراق وسورية ولبنان واليمن، إن استمرت الأوضاع على حالها ولم يوضَع حدّا لإيران في كل هذه الدول. وإن من واجهوا الآيديولوجيا الإسلاموية في سورية التي جسّدها سابقا الأخوان المسلمون، عليهم أن يواجهوا اليوم الآيديولوجيا الإسلاموية الإيرانية، فلا فرقا بين آيديولوجية إسلاموية سنّية أو شيعية، فهما وجهان لذات العملة وتعتقدان أن الحل هو بإقامة الدولة الإسلاموية، وإن كانت آيديولوجية الأخوان المسلمين، ومن شاكلهم هي خطرا، فإن آيديولوجية ولي الفقيه وما شاكلها هي خطر أيضا. وعلى القوميين العرب المؤيدين لإيران أن يدركوا أن إيران تُفضل عليهم الأخوان المسلمين لأن هناك آيديولوجيا تربطها بهم، ولكن لا شيئا يربط إيران بالقوميين العرب سوى انبطاح هؤلاء وتملقهم لإيران من خلال بعض المكاسب المادية، وتمويلها للبعض ولِصحُفهم بعد أن قبِلوا على أنفسهم أن يكونوا أبواقا تافهة لإيران.

وأخيرا هل يوجدُ عاقلا في النظام الإيراني لنسألهُ: ما هي مصلحة إيران في هذه السياسات العدوانية الاستفزازية في المنطقة؟. هل واجه نظام إيران كل مشاكله الداخلية من فقرٍ وبطالةٍ وانقسامات وفروقات طبقية وفسادٍ وغيرها، حتى تتفرغ لخلق المشاكل الخارجية؟. أم أن إيران تهرب من الداخل إلى الخارج كي تبقى تُلهي شعبها بالمشاكل الخارجية وتنسيه المعاناة الداخلية؟.

أليس من الأفضل للقيادة الإيرانية أن تحصر كل اهتمامها وتنفق ثروات شعبها بداخل إيران ذاتها، وتسعى لتطوير بلدها وشعبها، وإن كانت بصدد مساعدة الفقراء في العالم فألا يمكنها فعل ذلك من خلال تقديم المساعدات دون أن تأخذ الفقراء رهائن لسياساتها وتزجُّ بهم في حروبها وتودي بهم للقتل؟. وهل هناك دولة في العالم اليوم تزعج محيطها الجغرافي سوى إيران وكوريا الشمالية؟. ما هي مصلحة إيران بذلك؟. فعلا إن أسوأ سُلطة بالعالم هي تلك التي يتحكم بها أهل العمائم والّلفات، تُجار الدين والسياسة، ويخنقون كل صوت في بلادهم معارضا لهم.

كم كانت رسالة حضارية وخدمة ومثلا لشعوب المنطقة لو أن هذه الثورة كانت ثورة ذات طابع علماني تقدمي حضاري بدل أن تكون ثورة إسلاموية متخلفة ولا تصلحُ مثلا إلا لأهل التعصب والجهل والتخلف، ولا تؤدي إلا إلى المزيد من الجهل والتخلف والتعصب والطائفية بالمنطقة.

هذه الثورة تحتاج إلى ثورة حقيقية وفعلية لتصحيح مسارها المنحرف وتحويلها نحو المسار الصحيح الذي يقوم على الديمقراطية والتعددية والحرية بعيدا عن سلطة ولي الفقيه المُطلقة وبعيدا عن مصادرة الحريات وكبتِ أنفاس الناس، وبعيدا عن التحريض الطائفي والدعوة الدائمة للثأر للإمام الحسين الذي مضى على مقتلهِ ألف وأربعمائة عام، وما زال أتباع ولي الفقيه ينادون بالثأر للحسين، وهذا يعني استمرار نزيف الدم بين المسلمين للأبد.

إن ملك المغرب وملك الأردن هما الأولى بين كل المسلمين بالدعوة للثأر للإمام الحسين لأنهما يعودان في نسبهما للإمام الحسن والحسين، وإن كان يتوجّب وجود ولاة دم فهذين الملكين هما الأولى والأحق بأن يكونا وُلاة الدم، وعلى الآخرين جميعا الصمت لأنه لا يحق لهم ذلك إن سكتَ الملوك المتحدرون من نسل الحسن والحسين. فلماذا يريد بعض أتباع ولي الفقيه أن يكونوا ملوكا أكثر من الملوك، الذين لا يمكن لِأحدٍ أن ينكر نسبَهم الهاشمي إلى آل بيت الرسول، وهؤلاء هم أول من يرفض مناداة أتباع ولي الفقيه بالثأر لدم الحسين.

لو كانت إيران تنشد إقامة أنظمة ديمقراطية في العالم العربي، وتدعم القوى المطالبة بالديمقراطية والحرية في العالم العربي لكانت أصبحت مثلا، ولكن الديمقراطية والحرية ونظام ولاية الفقيه لا يلتقيان.