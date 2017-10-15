أسواق درعا تشهد انخفاضاً كبيراً بالأسعار

مضر الزعبي: كلنا شركاء

سجّلت أسعار السلع والمواد الغذائية انخفاضاً كبيراً في أسواق الجنوب السوري، على عكس السنوات الماضية، فالأسعار كانت تشهد ارتفاعاً مستمرا بحجة فرق سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية، وقد شمل الانخفاض عدداً من السلع الأساسية وعلى رأسها (السكر)، وكذلك الحال بالنسبة للفواكه والخضراوات.

السكر بـ 300 ليرة

خالد الحريري، صاحب محل تجاري شرق درعا، قال إن الأسعار خلال الأيام الماضية شهدت انخفاضاً كبيرا، فسعر كيلو السكر انخفض 25 في المئة، فقد أصبح 300 ليرة سورية بعد أن كان 400 ليرة سورية، وكذلك الحال بالنسبة للصنف الأول من الأرز، فقد انخفض من 800 ليرة سورية إلى 600 ليرة سورية، ولتر الزيت (النباتي) من 900 ليرة سورية إلى 700 ليرة سورية.

وأضاف الحريري في حديث لـ (كلنا شركاء)، أن المفارقة في الانخفاض الأخير في الأسعار، أنها لم تتزامن مع أي انخفاض لسعر صرف الدولار، مما يطرح مجموعة من الأسئلة، حول السبب الحقيقي لارتفاع الأسعار في الماضي.

وأشار إلى أن انخفاض ثمن السكر سينعكس بشكل إيجابي على الأسواق، كون أسعار الحلويات انخفضت نتيجة هذا الانخفاض.

الموز بـ 850 ليرة

وأشار حسان الزعبي، وهو تاجر فواكه من درعا، إلى أن سعر كيلو الموز انخفض خلال الأيام الماضية إلى النصف تقريبا، فبعد أن كان يتجاوز الـ 1600 ليرة سورية انخفض إلى 850 ليرة سورية.

وأوضح الزعبي لـ (كلنا شركاء) أن أسعار الفواكه المنتجة محلياً لاتزال الأقل ثمناً ولا تُعادل ثمن التكلفة، فسعر كيلو التفاح 200 ليرة سورية، وسعر كيلو العنب 150 ليرة سورية، بينما يصل ثمن كيلو الدراق إلى 325 ليرة سورية.

وأضاف بأن سعر كيلو البندورة ارتفع ليصل إلى 100 ليرة سورية، وثمن كيلو البصل بـ 150 ليرة سورية، بينما وصل ثمن كيلو الثوم إلى 800 ليرة سورية، وثمن كيلو الكوسا 100 ليرة سورية، والخيار 200 ليرة سورية.

الغاز بـ 8500 ليرة

وأكد الناشط محمد الحريري لـ (كلنا شركاء) أن الانخفاض الكبير في الأسعار خلال الأيام الماضية لم يشمل المحروقات المهربة من مناطق سيطرة النظام، فثمن أسطوانة الغاز لايزال ثابتاً عند حاجز الـ 8500 ليرة سورية.

وأضاف أن ثمن لتر البنزين لايزال 600 ليرة سورية، ولتر المازوت 500 ليرة سورية، وهذا الارتفاع في الأسعار ينعكس على الأهالي بشكل سلبي، وذلك مع زيادة الطلب على المحروقات مع اقتراب فصل الشتاء.