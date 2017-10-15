اللوبي النسوي السوري: نضم صوتنا لصوت (عائلات من أجل الحرية)

فؤاد الصافي: كلنا شركاء

أعلن “اللوبي النسوي السوري” تأييده لمجموعة “عائلات من أجل الحرية” وحملتها “باص الحرية”، للمطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين والمعتقلات في سجون النظام.

وجاء في بيان لـ “اللوبي النسوي السوري”، نشره أمس السبت 14 تشرين الأول/أكتوبر على صفحته في “فيسبوك”: “يضم اللوبي النسوي السوري صوته لصوت عائلات من أجل الحرية وحملتهن المسماة باص الحرية، والتي يطالبن بموجبها بإطلاق سراح كل المعتقلين والمعتقلات من سجون نظام الأسد الاجرامي”.

وشدد اللوبي على أولوية وأهمية إطلاق سراح كل المعتقلين والمعتقلات والمحتجزين والمحتجزات قسرياً من السجون كحق إنساني أساسي يرتبط بحقي الحياة والحريّة.

وأكد اللوبي في بيانه أن “نضال السوريات من أجل إطلاق سراح أفراد من عائلاتهن من الاعتقال والاحتجاز القسري وجميع المعتقلين والمحتجزين عموماً هو نضال مشرف يَصْب في تاريخ نضال الشعوب من أجل حريتها وكرامتها”.

كما شدد اللوبي على أن “أَي تحركات سياسية وجهود دولية تتعلق بالحالة السورية لا تتضمن إطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات كأولوية وكحق أساسي غير قابل للتفاوض والمماطلة هي تحركات منقوصة ولا تتوافق مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان”.

وكانت قد أطلقت مجموعة “عائلات من أجل الحرية” مبادرة “باص الحرية” الذي يهدف إلى حشد الرأي العام الغربي، تجاه قضية السوريين المعتقلين والمختفين قسراً، من خلال جولات يقوم بها أهالي المعتقلين وذويهم في ساحات المدن الأوروبية الرئيسية، يشرحون عبر مكبرات صوت قضيتهم.