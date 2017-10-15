رحلة نمرين من حلب إلى هولندا

ويدخل النمران “سلطان” و”سيدة” ضمن 13 حيوانا أنقذوا من حديقة الحيوانات والمتنزه الترفيهي “ماجيك وورلد” المهجور في حلب في سوريا.

وتمكنت منظمة “فور بوز” التي تنقذ حيوانات تواجه أوضاعا صعبة في العالم، من إخراج هذه الحيوانات نهاية يوليو عبر الحدود السورية – التركية وهي خمسة أسود ونمران ودبان وضبعان وكلبان.

وعقب إقامتها لفترة قصيرة في تركيا حيث عولجت، نقلت الحيوانات إلى الأردن في منتصف أغسطس.

وستظل غالبية الحيوانات في الأردن، لكن النمرين سينقلان إلى مركز “فيليدا” في نييبيركوب شمال هولندا.

وجرى العثور على النمرين وهما يعانيان من ضعف كبير ومن الاجتفاف في سوريا، وقد تحسنت صحتهما لكنهما ما يزالان في حاجة إلى عناية طبية ومساعدة إثر الصدمة التي تعرضا لها.