(قسد): آخر دفعة من (داعش) غادرت الرقة

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أكد مصطفى بالي، المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) اليوم الأحد، أن مجموعة من مقاتلي تنظيم داعش غادروا مدينة الرقة خلال الليلة الماضية.

وأوضح “بالي” أن الدفعة التي غادرت الرقة مساء السبت كانت الأخيرة من الدفعات التي وافقت على مغادرة المدينة، مشيراً أنهم اصطحبوا مدنيين لاستخدامهم دروعا بشرية.

وقال إن (قسد) تواصل القتال ضد عناصر التنظيم الذين لا يزالون في المدينة، وأشارت الوكالة أن المقاتلين الأجانب لم يغادروا مدينة الرقة بموجب اتفاق الانسحاب، فيما قالت مصادر ميدانية إن جميع المقاتلين التابعين للتنظيم غادروا الرقة بالفعل.

وكان التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة أعلن أمس السبت عن اتفاق لإجلاء عناصر تنظيم داعش من مدينة الرقة شمال شرقي سوريا، وأشار أن قافلة من الحافلات ستغادر مدينة الرقة بموجب تسوية توسط فيها مسؤولون محليون، مشيرا إلى أن المقاتلين الأجانب الذين يقاتلون في الرقة “مستثنون” من الخروج فيها.

وأوضح البيان أنه تم تنظيم قافلة من الحافلات لمغادرة الرقة إلى ريف دير الزور الشمالي اليوم بموجب التسوية، مشيرا إلى أن هدف الاتفاق “تقليل الخسائر في صفوف المدنيين، على أن يتم استثناء الإرهابيين الأجانب في داعش”، مؤكدا أنه سيجري التحقق من هوية المغادرين.