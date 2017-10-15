خبيرٌ روسيٌّ: عملٌ تخريبيٌّ قد يكون وراء سقوط طائرةٍ في حميميم

وليد غانم: كلنا شركاء

ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية أن تحطم القاذفة الروسية “سو-24” أثناء إقلاعها من مدرج قاعدة “حميميم” في سوريا، الأسبوع الماضي، قد يكون عملا تخريبيا.

في المقابل أكدت وزارة الدفاع الروسية قالت إن التحقيق الأولي رجح أن يكون خطأ فني وراء الحادث.

ونقلت الوكالة الروسية عن خبيرٍ قوله إن وزارة الدفاع لم تعلن عن تعليق طلعات طائرات “سو-24″، حتى كشف العطب الذي تسبب في الحادث، معتبرين أن ذلك قد يعني أن المسؤولين العسكريين يعرفون أنه لم يكن هناك أي خطأ فني. وفق الوكالة الروسية.

وقال الخبير فلاديمير بروخفاتيلوف، رئيس “أكاديمية السياسة الواقعية”، إنه لا يستبعد إمكانية أن يكون عمل تخريبي وراء الحادث، مبينا أنه من أجل تنفيذ العمل التخريبي، يكفي دق شيء حاد من حديد التسليح في أرضية المطار.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت الثلاثاء، عن تعرض طائرة من طراز سو24- لحادث لدى إقلاعها في سوريا ما أدى إلى مقتل طاقمها، وأوضحت في بيان صحفي أن السبب قد يكون عطلاً تقنياً.