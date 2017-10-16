أزمة المياه في طريقها للحل… سقيا الغوطة تنجز حفر ألف بئر في الغوطة الشرقية

محمد كساح: كلنا شركاء

نفذت منظمة البشائر العاملة في الغوطة الشرقية مشروع حملة “مائة بئر” الذي تضمن حفر آبار مياه مع تركيب كباسات يدوية لاستخراج المياه في عشرات بلدات الغوطة.

ويأتي المشروع وفقا لـ “أبي عبد القادر” مسؤول المكتب الإعلامي لدى منظمة البشائر استكمالا لحملة “سقيا الغوطة” المنفذة مؤخرا والتي تم من خلالها حفر ألف بئر مع كباسات يدوية.

وأصبح الحصول على الماء داخل الغوطة الشرقية التي تضم قرابة 400 ألف نسمة أشبه بالمستحيل وذلك نتيجة لانقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة منذ قرابة 5 سنوات وارتفاع أسعار المحروقات إضافة لخروج شبكات المياه الرئيسية عن الخدمة.

وقال “أبو عبد القادر” متحدثاً لـ (كلنا شركاء): “أطلقنا مؤخرا حملة 100 بئر نفذناها في عشرات مدن وبلدات الغوطة”، واستهدفت الحملة وفقا للمصدر مدينة دوما وعربين وكفربطنا وحي جوبر الدمشقي وبلدات سقبا وحمورية وزملكا وجسرين وحزة والنشابية ومسرابا وحزرما وغيرها.

ولجأ اهالي الغوطة الشرقية مؤخراً إلى استخراج مياه الآبار عن طريق آلة يدوية تدعى “الكباس”، وقال مسؤول المكتب الإعلامي لمنظمة البشائر إن منظمته ركبت مع كل بئر آلة من هذا النوع، مشيراً إلى أن هذه الكباسات صنعت في ورشات المنظمة، كما يوجد ورشات صيانة لمتابعة جاهزية الكباسات لاحقا بعد استخدامها من قبل المستفيدين.

الحملة استهدفت الأحياء الفقيرة ذات الكثافة السكانية بغية توفير مصاريف الاشتراك في المولدات الكهربائية باهظة الكلفة والتي تستخدم عادة لاستخراج وضخ المياه الجوفية وإيصالها لمنازل الأهالي.

وتم حفر الآبار بالتنسيق مع المجالس المحلية لبلدات الغوطة وفق حاجة كل منطقة. كما حفرت منظمة البشائر العديد من الآبار الارتوازية التي تعتبر أعمق من الآبار العادية بهدف دعم شبكات المياه في الغوطة.