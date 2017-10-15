مقتل لواء بالحرس الثوري الإيراني في سوريا

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كشفت وسائل الإعلام الإيرانية الأحد، عن مقتل قائد كبير في قوات الحرس الثوري الإيراني برتبة لواء خلال القتال في سوريا.

ونقل موقع “جام جم” الإيراني الرسمي خبر مقتل الجنرال الإيراني، ونشر صورته أثناء تواجده بسوريا وقال إن “اللواء عبد الله خسروي قائد ألويه الفاتحين في قوات الحرس الثوري الإيراني قتل في سوريا”.

وأضاف الموقع، بحسب ما ترجمته “عربي 21” أن اللواء خسروي من قيادات الحرس الثوري في مدينة أراك الإيرانية، وأرسل إلى سوريا ضمن بعثة مدينة أراك المشاركة في الحرب السورية.

وأشار المصدر إلى أن كل شعب الحرس الثوري الإيراني الموزعة على عموم المحافظات في إيران؛ تتحمل إرسال جزء من قواتها العسكرية للمشاركة بالحرب السورية.

وتعتبر “ألويه الفاتحين” من أهم الفصائل العسكرية الإيرانية المشاركة في الحرب السورية لدعم بشار الأسد ويقود هذه الأولوية أبرز جنرالات الحرس الثوري من الذين شاركوا في الحرب الإيرانية العراقية.