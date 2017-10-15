قتلى وجرحى بقذائف هاون وسط دمشق

معتصم الطويل: كلنا شركاء

قضى أربعة أشخاص وأصيب آخرون اليوم الأحد، جراء سقوط قذائف هاون مجهولة المصدر في منطقة دمشق القديمة وسط العاصمة، وطالت القذائف منطقتي العباسيين وباب توما شرقيها.

وأفادت مصادر موالية أن ثلاث قذائف هاون انفجرت في شارع القشلة بدمشق القديمة وأحياء والشاغور والعباسيين، وتسببت الأولى بمقتل شخصين وإصابة آخرين، قبل أن ترتفع حصيلة القتلى إلى أربعة، بالإضافة إلى خمسة جرحى.

وسقطت عصر اليوم قذيفة صاروخية في محيط منطقة باب توما – طريق الحجر ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بشرية، وسقط قذيفة هاون في منطقة شارع الأمين متسببة بإصابة شخص واحد.

في الوقت ذاته سقطت قذيفتي هاون في ملعب العباسيين بدمشق أدت إلى أضرار مادية.

وطالما اتهمت قوات النظام كتائب الثوار المتمركزة في الغوطة الشرقية بالوقوف وراء هذا الاستهداف فيما ترد الأخيرة بأن القصف صادر عن مواقع النظام في جبل قاسيون لتبرير قصفها غوطة دمشق.