سوريون لحارس منتخب النظام: أنت كذاب ورئيسك باع كل سوريا

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تعرض “إبراهيم عالمة” حارس المنتخب السوري لعشرات الانتقادات التي طالته ومنتخب النظام على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تصريحات أدلى بها عالمة لإعلام الأخير.

وانتقد موالون ومعارضون ما يبثه إعلام النظام حول تصفيات المونديال الذي سيقام في روسيا خلال العام المقبل معبرين عن استيائهم من الضخ الإعلامي غير المسبوق تجاه أداء الفريق الذي غادر تصفيات المونديال “بشرف بعد أن عذّب الأستراليين وأحرجهم حتى الدقائق الأخيرة أمام أرضهم وجمهورهم” وفقا لما تسوقه صحف النظام.

وقال متابعون تعليقا على تصريح حارس المنتخب الذي وصفه إعلام النظام بـ (السد العالي) بأنه يلعب لكل السوريين “أنت تكذب” وذكره البعض بحمله بندقية كلاشينكوف وخلفه صورة رأس النظام بشار الأسد.

وقال عالمة “ألعب لكل التراب السوري ولكل الجغرافية السورية ولكل السوريين من الجولان إلى اللواء إلى دير الزور إلى الساحل ونحن نلعب لكل من يقول أنا سوري بغض النظر عن رأيه .. انا ألعب له”.

وعلق أحد المتابعين ” قال الجولان واسكندرون …. رئيسك باع كل سوريا”.

وصرّح إبراهيم عالمة بأن تحيّات وصلته من قلب الغوطة الشرقية خلال مشوار تصفيات المونديال زاعما أن “كل السوريين وقفوا مع المنتخب”.

الانتقادات التي وجهها مدونون على مواقع التواصل تجاوزت الحارس لتطال المنتخب والقيادة “الحكيمة” التي صدّعت رؤوس السوريين بالأداء غير العادي لمنتخب سوريا خلال التصفيات، وقال أحدهم : صرعتوا راسنا . صرت خاف افتح الحنفية ينزلي حدا من المنتخب هي خسرنا وهيك كيف لو ربحنا؟

فيما علق آخر “اللاعبين هنن سر الوجود وأساس الحياة . أساسا هنن محور الكرة الأرضية ومحور الحياة والأوكسجين يلي عم نتفسو”.