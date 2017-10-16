الحياة المدنية في مناطق (درع الفرات): نموذجٌ فريدٌ للمناطق (المحررة)

زياد عدوان: كلنا شركاء

تعيش مناطق سيطرة كتائب الثوار في ريفي حلب الشمالي والشرقي حياةً شبه طبيعية، فلا قصف من طيران النظام يعكر صفو الحياة ولا حتى قذائف صاروخية أو مدفعية في تلك المناطق التي اكتسحها تنظيم “داعش” خلال الأعوام الماضية، قبيل سيطرة كتائب الثوار عليها بدعم من الجيش التركي.

مدينة الباب التي كانت الحصن الحصين لتنظيم “داعش” أصبح فيها المدنيون يعيشون حياتهم بعيداً عن ممارسات التنظيم الذي أعدم العشرات من أبناء المدينة، إلى جانب طيران النظام الذي دمر البنية التحتية للمدينة فضلاً عن قتله لمئات المدنيين العزل الذين يتمنى معظمهم العودة للحياة ليرى ما تعيشها مناطق كتائب الثوار، سواء في مدينة الباب أو جرابلس أو مارع وغيرها من البلدات والقرى ضمن مناطق سيطرة كتائب الثوار، من رخاء وتعايش مشترك لأبناء الشعب السوري الذين هجرهم بشار الأسد من بيوتهم في أحياء حلب الشرقية أو حي الوعر الحمصي وغيره من الأحياء والمناطق التي عمل نظام بشار الأسد على إفراغها من سكانها الأصليين.

ولعل العملية التي قوبلت بالرفض من قبل النظام وميليشياته “الراعي الأول للقتل والتدمير والإرهاب” الذي طال السوريين الذين يعارضون سياسات هذا النظام بدءاً من انقلاب حافظ الأسد على السلطة مروراً بالتخلي عن الجولان المحتل حتى تاريخ اندلاع الثورة السورية التي فضحت زيف وكذب “المحور الممانع” الذي دمر حياة الشعب السوري وشعوب المنطقة منذ بداية المسلسل الذي بدأت أحداثه بعد إنشاء حلف “المقاومة والممانعة” الذي قمع الشعب السوري طيلة العقود الأربعة الماضية، ولم يكن الطرف الثاني الذي يسعى لاقتطاع قسم كبير من الأراضي السورية وضمها إلى فيدراليته، موافقاً على دخول الجيش التركي وكتائب الثوار لطرد تنظيم “داعش” من تلك المناطق التي تعيش مرحلة جديدة دون حكم عائلة الأسد.

وبالرغم من المحاولات المتكررة لقوات النظام والميليشيات الموالية له شن هجمات ومحاولات تسلل لعناصرها إلى مناطق سيطرة كتائب الثوار، إلا أن تلك المحاولات فشلت، وقد حاولت ميليشيات (قسد) شن هجمات أيضاً ولكنها لم تفلح، وخلال العام الجاري شهدت مدينة الباب وبلدات جرابلس وغيرها ازدهاراً، وذلك من خلال تفعيل شبكات الاتصالات التركية بالإضافة لعودة ورش الخياطة والمعامل للعمل، ولو بشكل خفيف، من أجل تلبية احتياجات المدنيين ولكي يتم القضاء تدريجياً على البطالة بالإضافة لإنعاش المنطقة اقتصادياً بعدما سلمت من البراميل المتفجرة وغارات النظام الجوية، التي أزهقت أرواح المئات من المدنيين.

ومع إعلان الجيش التركي بدء إقامة نقاط مراقبة لاتفاق خفض التوتر في ريف حلب الغربي، جنوب مدينة عفرين، أصبحت مدن وبلدات ريف حلب الشمالي والشرقي تنتظر إعلان تحرير البلدات والقرى العربية التي تحتلها الميليشيات الكردية، لفتح الطرقات على أرياف حلب الغربية والشمالية الشرقية للمدينة، لتبدأ مرحلة جديدة وحاسمة بعد مواجهة المشروع الانفصالي الذي يسعى للتوسع غرب سوريا من خلال إعلان بعض المجموعات المسلحة التابعة لـ (قسد) تشكيل مجلس إدلب العسكري الذي لن يبصر النور بعد دخول الجيش التركي الذي يسعى لإيقاف تمدد (قسد).

وربما تشهد الأيام القليلة القادمة وقفاً لتحليق الطيران الحربي التابع للنظام والروسي فوق سماء مدينة إدلب بعد انتهاء الجيش التركي من إنشاء نقاط مراقبة خفض التوتر، وفتح الطرق المؤدية إلى مدن الباب ومارع من ريف حلب الغربي، الأمر الذي سيجعل أجواء المنطقة خالية من الطيران الحربي وسيجنبها الغارات الجوية التي تسببت بمقتل وإعاقة مئات الآلاف من المدنيين، الذين هربوا من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام وميليشياته وميليشيا الإدارة الذاتية التي تقوم أغلب الأحيان بطرد المدنيين مستخدمة الذرائع والحجج التي تخولها الاستيلاء على أملاك المدنيين الذين طردتهم.

وبالرغم من معارضة النظام وحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) والعديد من الأطراف المتسببة بتدمير البنية التحتية وقتل الآلاف من المدنيين، إلا أن مناطق سيطرة كتائب الثوار والتي تُسمى مناطق سيطرة “درع الفرات” أصبحت تعيش ازدهاراً في جوانب الحياة التي حاول النظام والدول الداعمة له إيقافها وفرض سياسة الحصار والتجويع ضد آلاف المدنيين الذين طالبوا بنيل حريتهم وكرامتهم وانتزاع الحكم من عائلة الأسد التي حرمت الشعب السوري من حقوقه وسلبته كرامته التي استطاع مئات الآلاف من السوريين انتزاعها رغماً عن النظام وكل داعميه، لتبقى مناطق سيطرة كتائب الثوار في ريف حلب الشمالي والشرقي نموذجاً للحياة المشرقة التي يتمناها جميع مكونات الشعب السوري.