أولمبياد طيور السلام ينطلق في ريف حمص الشمالي

سما الحمصية: كلنا شركاء

انطلقت يوم الجمعة الماضية (13 تشرين الأول 2017)، فعاليات أولمبياد “طيور السلام” في ريف حمص الشمالي، بمشاركة 300 طفل تحت رعاية الدفاع المدني السوري وبالتنسيق مع “الهيئة الفرعية للرياضة والشباب” وتشمل بلدات الدار الكبيرة والزعفرانة والغنطو ومدينة الرستن.

وقال رئيس فريق “السعادة” التطوعي سليمان سعد الدين لـ” كلنا شركاء” إن الأولمبياد احتفالية مشاركة بين فريق السعادة التطوعي والدفاع المدني، بمناسبة اليوم العالمي للسلام والسلام من أجل سوريا، وتهدف الاحتفالية لترسيخ قيم الحب والوفاء للوطن من خلال أطفالنا واخلاصنا لهذه المبادئ وأننا وسط الموت والألم نصنع الألم وننشر السلام والسعادة.

وأردف “سليمان” تتضمن الأولمبياد نشاطات رياضية للأطفال من 7 سنوات وحتى 12 سنة كالمارثون، وكرة القدم بمشاركة “8” أندية للناشئين هي الرستن، تلبيسة، الزعفرانة، غرناطة، الدار الكبيرة ، الغنطو، أهلي حمص، والدفاع المدني، وتضمن الفعاليات مجالات رياضية أخرى كـ” الكاراتيه ، بينغ، بونغ، وألعاب القوى، ومسابقات رياضية وترفيهية متنوعة بالاضافة للمجالات الثقافية كـ “المسرح، الاستعراض التمثيلي ، الانشاد، الشعر، العراضة الشعبية، الحكواتي والكورال الغنائي الجماعي”.

وتعتبر الأولمبياد هي الفعالية الجماعية الأولى للفريق في ريف حمص الشمالي بالتعاون مع الدفاع المدني، وسبق أن أقام فريق “السعادة” حفلا ترفيها للأطفال في مدينة الرستن العام الفائت، بهدف رسم البسمة على وجوه الأطفال وإبعادهم عن أجواء الحرب.