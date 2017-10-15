انفجاران يهزّان بانياس في ريف طرطوس

غيث علي: كلنا شركاء

هزّ انفجاران مدينة بانياس في ريف طرطوس، اليوم الأحد (15 تشرين الأول/أكتوبر)، أحدهما ناجمٌ عن انفجار زورقٍ قرابة سواحل المدينة، والآخر ناجمٌ عن تفجير حزامٍ ناسفٍ.

وأفادت صفحة “بانياس اليوم” الموالية بأن شخصاً فجّر نفسه أثناء ملاحقته من قبل إحدى الدوريات الأمنية التابعة للنظام بالقرب من برج الصبي الأثري في مدينة بانياس.

ونقلت وكالة أنباء النظام الرسمية “سانا” عن مصدر في قيادة شرطة طرطوس قوله إن “الجهات المختصة ومن خلال المتابعة الحثيثة كشفت عن التحضير لهجوم إرهابي انتحاري بحزام ناسف يستهدف الأحياء السكنية في مدينة بانياس”.

وأشار المصدر إلى أن “الجهات المختصة” كشفت شخصاً يرتدي حزاماً ناسفاً في منطقة الباصية على أطراف المدينة، فتمت محاصرته في منطقة خالية من السكان، ما اضطره إلى تفجير نفسه، دون وقوع أي إصابات أخرى، بحسب المصدر.

كما دوى انفجارٌ آخر في مدينة بانياس نتيجة انفجار زورق خاص بشركة نقل النفط في بانياس قرابة سواحل المدينة، ما أدى إلى وقوع العديد من الإصابات في صفوف طاقمه.

وأفاد بيان لوزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام، بأن عدداً من العاملين في شركة نقل النفط في بانياس أُصيبوا بجروح طفيفة نتيجة حادث تعرض له زورق خدمة وصيانة تابع للشركة السورية لنقل النفط أثناء قيامه بأعمال الصيانة المعتادة للمرابض.

وأكدت الوزارة غرق القارب ونجاة كل طاقمه البالغ عددهم /16/ عاملاً بعد إصابة عدد منهم بجروح طفيفة، وتم نقلهم على الفور إلى المستشفى.