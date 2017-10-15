(تحرير الشام) تستعيد قريتين من (داعش) شرق حماة

رشا دالاتي: كلنا شركاء

أعلنت هيئة تحرير الشام مساء اليوم الأحد (15 تشرين الأول/أكتوبر)، استعادتها السيطرة على قريتين في ريف حماة الشرقي، بعد معارك مع تنظيم “داعش”.

ونقلت وكالة “إباء” المقربة من هيئة تحرير الشام، عن مصدر عسكري في الهيئة قوله إن الهيئة استعادت السيطرة على قرى مستريحة وشخيتر وتلة شخيتر شرق حماة، بعد اشتباكات مع تنظيم “داعش”، أدت إلى مقتل 7 من عناصر الأخير.

ويأتي تقدم الهيئة اليوم بعد استعادتها السيطرة على بلدة الرهجان مساء يوم الجمعة 13 تشرين الأول/أكتوبر، عقب معارك عنيفة مع تنظيم “داعش”، قُتل خلالها 15 عنصراً من الأخير.

وكان تنظيم “داعش” قد أعلن يوم الإثنين 9 تشرين الأول/أكتوبر الجاري سيطرته على 13 قريةً في ريف حماة الشرقي، ضمن معركة أطلق عليها “غزوة أي محمد العدناني”، مؤكداً أسر 4 عناصر من الهيئة وقتل آخر، مستغلاً انشغال الهيئة بمارك ريف حماة الشمالي، وبعدها شنّت الهيئة هجوماً معاكساً استطاعت من خلاله استعادة السيطرة على معظم القرى التي خسرتها، ليتبقى جيب صغير بيد التنظيم، تعمل الهيئة على استعادته.