(قسد) تُطلق معركةً جديدةً لإنهاء وجود (داعش) في الرقة

سعيد جودت: كلنا شركاء

أعلنت غرفة عمليات (غضب الفرات) التي تقودها ميليشيات سوريا الديمقراطية (قسد) اليوم الأحد (15 تشرين الأول/أكتوبر)، عن انطلاق معركةٍ تحمل اسم “عدنان أبو أمجد”، وتهدف إلى إنهاء وجود تنظيم “داعش” في مدينة الرقة.

وأفاد بيان لغرفة العمليات، نشرته (قسد) على موقعها الرسمي اليوم، بأن حملة (غضب الفرات) سيطرت خلال أربعة أشهر على أحياء (الرميلة، السكر، هشام بن عبد الملك، نزلة شحادة، المشلب، الرافقة، البياطرة، الثكنة/الحرامية، المهدي، المنصور، الرومانية، السباهية، الدرعية، الإسكان، الحني، باب بغداد، الطيار، الكهرباء، البوسرايا، الجامع القديم، البتاني/البرازي، النهضة) في مدينة الرقة، بمساحة تُقدر بحوالي 90 في المئة من مساحة مدينة الرقة.

وأضاف البيان “إننا في قوات سوريا الديمقراطية، نعلن للرأي العام بأن قواتنا بدأت بمعركة الشهيد عدنان أبو أمجد التي تستهدف إنهاء وجود مرتزقة التنظيم الإرهابي داخل المدينة بعد أن نجح جهود مجلس الرقة المدني ووجهاء وشيوخ محافظة الرقة في إجلاء المدنيين المتبقين من المدينة وضمانة استسلام ٢٧٥ من المرتزقة المحليين مع عائلاتهم”، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى أن معركة “عدنان أبو أمجد” تستهدف عناصر تنظيم “داعش” الذين رفضوا الاستسلام ومن بينهم عناصر أجانب أصروا على الاستمرار في قتالهم.

وأكدت (قسد) سيطرتها اليوم على حي البريد في مدينة الرقة، والتقاء محوري حملة (غضب الفرات) الشمالي والغربي، بعد معارك مع عناصر تنظيم “داعش”، ضمن معركة “عدنان أبو أمجد”.