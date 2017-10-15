(الأسايش) تُسيطر على مصرفين للنظام في القامشلي

رزان العمر: كلنا شركاء

أكدت مصادر إعلامٍ مواليةٍ للنظام استيلاء قوات الأسايش التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د)، اليوم الأحد، على مصرفين للنظام في مدينة القامشلي.

وأفادت صفحة “شبكة أخبار الحسكة الوطنية” الموالية للنظام بأن قوات الأسايش استولت اليوم على مقري المصرف التجاري والمصرف الصناعي في مدينة القامشلي، وطردت العاملين فيهما تحت تهديد السلاح.

وأشارت إلى أن الأسايش أبلغت العاملين في فرع مصرف التوفير بضرورة إخلاء المقر.

وأكدت صفحة “هنا القامشلي” الموالية للنظام سيطرة الوحدات الكردية في القامشلي على مقري المصرف الصناعي ومصرف التسليف في المدينة اليوم، وطرد الموظفين من المصرفين الذَين يقعان في مجمع السلام المركزي، مشيرةً إلى أنه “أملاك خاصة”.

الإعلامي الموالي للنظام “وحيد يزبك” قال في تدوينة على صفحته في “فيسبوك”، إن وحدات كردية تابعة لأسايش حزب الاتحاد الديموقراطي هاجمت صباح اليوم مصرف التسليف الشعبي والمصرف الصناعي في القامشلي، وطردت موظفيهما واستولت عليهما وعلى جميع الأموال والوثائق فيها.

وتتقاسم قوات الأسايش وقوات النظام السيطرة على مدينة القامشلي التي تشهد اشتباكات بين الطرفين بين حين وآخر، أدت فيما سبق إلى مقتل وإصابة العشرات من الطرفين، إضافة إلى سقوط ضحايا مدنيين.