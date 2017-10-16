بوساطة وجهاء من درعا… إطلاق سراح طفلٍ مختطفٍ من السويداء

سامر عزام: كلنا شركاء

تمكّن عددٌ من وجهاء عائلة (الزعبي) في ريف درعا الشرقي مساء اليوم الأحد (15 تشرين الأول/أكتوبر) من إطلاق سراح الطفل (قصي أبو سرحان) المختطف مطلع الأسبوع المنصرم من بلدة (لبين) غرب السويداء.

مصدر خاص قال لـ (كلنا شركاء) إن عائلة (البكار) وهي من بدو المنطقة، خطفت الأسبوع المنصرم الطفل (قصي أبو سرحان) من بلدة (لبين) غرب السويداء، بهدف الضغط على ذويه، وذلك عقب تورط عددٍ من أبناء عائلة (أبو سرحان) بتسليم الشاب (وافي البكار) لأجهزة الأمن في السويداء في العام 2015.

وأضاف المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن وجهاء من عائلة (الزعبي) في بلدة (المليحة الشرقية) شرق درعا، تدخلوا لدى عائلة (البكار) لتسليم الطفل المختطف لذويه، وقد نجحت الوساطة اليوم، فتم تسليم الطفل لوجهاء بلدة (لبين)، وذلك عقب قدومهم لبلدة (صما) غرب السويداء.

وأشار المصدر إلى أن وجهاء بلدة (لببين) اعترفوا بأن أبناءهم هم من يقف خلف تسليم الشاب (وافي البكار) لأجهزة النظام الأمنية التي قامت بدروها ببث تسجيل مصور له على أنه من (جبهة النصرة)، وأن الوجهاء تعهدوا بكشف مصير الشاب خلال مدة لا تتجاوز الـ 45 يوما.

ولفت المصدر إلى أن عائلة (أبو سرحان) كانت قد اختطفت سبعة من (بدو) السويداء قبل أيام، قبل أن تطلق سراحهم عقب التوصل لاتفاق الإفراج عن الطفل (قصي أبو سرحان).