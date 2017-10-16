بالصور… دخول قافلة مساعدات إلى حي القابون الدمشقي

محمد كساح: كلنا شركاء

أوصل الهلال الأحمر السوري قافلة مساعداتٍ غذائيةٍ وإنسانيةٍ إلى حي القابون شرقي دمشق، اليوم الأحد، ودخلت القافلة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة.

وكان حي القابون تعرض لحملة عسكرية شرسة أدت لدمار معظم التجمعات السكنية، وانتهت الحملة بتهجير ونزوح معظم سكان الحي.

وقال “قصي عبد الباري”، وهو ناشط صحفي من حي القابون، لـ (كلنا شركاء)، إن القافلة التي دخلت ستُوزع على 65 عائلة هي كل من تبقى من سكان الحي.

وضمت القافلة 300 سلة غذائية و300 صحية و300 كيس طحين و300 سلة تحوي أدوات مطبخ و1500 بطانية و600 شادر.

ووصف “عبد الباري” الوضع داخل القابون بالسيء نتيجة نقص الخدمات وعدم السماح للسكان بالخروج إلا وفق دور وإذن من الحواجز المحيطة بالحي، مع تشديد في الإجراءات.

كما يشهد القابون عملية هدم من مسجد الغفران وصولاً لمسجد أبو القاسم من جهة الأوتوستراد الدولي وبعمق واحد كيلو متر داخل الحي.

وأشار “عبد الباري” إلى أنه يوجد داخل القابون بقاليتان فقط، كما يحظر النظام التجول إلا في أماكن محددة، وتشهد الأسعار ارتفاعاً كبيراً في الداخل، كما لا تتوفر أي فرصة عمل، ما جعل الأهالي يعتمدون على النقود التي يوفرها لهم أقاربهم في الخارج.