بالصور… القبض على انتحاريٍ حاول تفجير نفسه في خان شيخون

شاهين الأحمد: كلنا شركاء

ألقى أهالي مدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي، مساء أمس الأحد (15 تشرين الأول/أكتوبر)، القبض على انتحاريٍ حاول تفجير نفسه في المدينة.

وفي التفاصيل، دخل شاب يقود سيّارة نوع (بورتر) إلى مدينة خان شيخون، وقد كانت حركاته مريبة، وبعد الاشتباه به تم سؤاله عن هويته، وعن الشخص الذي يسأل عنه، فقال إنّه يبحث عن شخص من (آل الجمّال) في المدينة، وبدا مرتبكاً، وعندما أخذوه ليوصلوه إلى المكان المطلوب، سحب صاعق الحزام النّاسف الذي كان يرتديه، فلم ينفجر، فقام أحد الأشخاص الذين كانوا بالقرب منه بإطلاق النار عليه وإصابته في كتفه.

وبعد نقل الانتحاري إلى المستشفى حاول عناصر الأمنيّة في المدينة التعرف عليه، وتم الإبلاغ عنه، فلم يتعرف عليه أحد، وفي آخر جملة قالها قبل غيابه عن الوعي، ولدى سؤاله عن اسمه قال إنه يُدعى (محمد اليوسف)، وبعدها غاب عن الوعي.

وفي شأن متّصل، ألقى شخص مجهول الهوية قنبلة يدوية في بلدة تلمنس بريف معرة النّعمان الشرقي، بالقرب منزل أحد المدنيين من (آل الشاويش)، ولم ترد معلومات عن إصابات.

وشنّت طائرة حربية روسية عدة غارات جوية على قرية الخوين في الريف الجنوبي لإدلب، تسببت بدمار كبير في منازل المدنيين، دون ورود معلومات عن إصابات.