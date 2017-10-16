اللقاء التشاوري السوري في برلين يُصدر مجموعةً من التوصيات

فؤاد الصافي: كلنا شركاء

أصدر اللقاء التشاوري السوري المقام في برلين الذي اختتم يوم السبت الماضي 14 تشرين الأول/أكتوبر، بلاغاً كتوصياتٍ هامةٍ جاءت نتيجةً للنقاشات المطولة في اللقاء الذي حضره 18 حزباً سياسياً بالإضافة إلى العديد من الشخصيات الوطنية والسياسية.

وجاء في بلاغ اللقاء التشاوري السوري الذي أُقيم برعاية التحالف الوطني الديمقراطي السوري، وقرأه الدكتور “غياث نعيسة” (عضو الديوان) أنه تم “الاتفاق على عقد مؤتمر وطني سوري شامل لا يستثني أحداً من الموافقين على سوريا ديمقراطية تعددية ذات سيادة من قوى المعارضة يؤكد على هوية سورية جديدة عصرية منفتحة على الواقع تشترك فيها المكونات السورية بتعبيراتها الثقافية”.

وأكد البلاغ على ضرورة تحقيق انتقال سياسي يقطع مع الاستبداد ويرسخ كافة مفاعيل قيم دولة المواطنة والمساواة والديمقراطية، مشدداً على أن الحل العلماني ضروري لتحقيق الحياد الإيجابي للدولة تجاه كافة الأديان والمعتقدات، وأن الحل الفيدرالي هو الحل الذي يضمن توزيع السلطة على أوسع مساهمة اجتماعية ممكنة.

ودعا اللقاء التشاوري السوري إلى تعزيز التفاعل بين وجهات النظر السياسية للوصول إلى توافقات كمقدمة لتحقيق هدف المؤتمر الوطني الجامع في الداخل، ودعوة كافة أطياف المعارضة الوطنية الديمقراطية للعمل من داخل الأراضي السورية.

كما تم تشكيل لجنة متابعة بخصوص التحضير للمؤتمر الوطني السوري للقوى الديمقراطية والعلمانية.

البلاغ الصادر عن اللقاء التشاوري السوري في برلين 14 – 10 – 2017:

اختتم اللقاء التشاوري السوري المقام في برلين 14/10/20147 برعاية التحالف الوطني الديمقراطي السوري ببلاغ كتوصيات هامة قرأه الدكتور غياث نعيسة (عضو الديوان) حيث جاءت هذه التوصيات نتيجة للنقاشات المطولة في اللقاء الذي حضره 18 حزب سياسي بالإضافة إلى العديد من الشخصيات الوطنية والسياسية إذ صدر عن الاجتماع البلاغ التالي:

الاتفاق على عقد مؤتمر وطني سوري شامل لا يستثني أحدا من الموافقين على سوريا ديمقراطية تعددية ذات سيادة من قوى المعارضة يؤكد على هوية سورية جديدة عصرية منفتحة على الواقع تشترك فيها المكونات السورية بتعبيراتها الثقافية.

التأكيد على ضرورة تحقيق انتقال سياسي يقطع مع الاستبداد ويرسخ كافة مفاعيل قيم دولة المواطنة والمساواة والديمقراطية.

الحل العلماني ضروري لتحقيق الحياد الإيجابي للدولة تجاه كافة الأديان والمعتقدات.

الحل الفيدرالي هو الحل الذي يضمن توزيع السلطة على أوسع مساهمة اجتماعية ممكنة وتحقيق الأفضل في ممارسة الديمقراطية المباشرة وهي لا تعني بحالة من الأحوال تقسيم الدولة أو التفريط بسيادتها على أي جزء من أراضيها.

يدعو اللقاء إلى تعزيز التفاعل بين وجهات النظر السياسية للوصول إلى توافقات كمقدمة لتحقيق هدف المؤتمر الوطني الجامع في الداخل ودعوة كافة أطياف المعارضة الوطنية الديمقراطية للعمل من داخل الأراضي السورية.

وتم تشكيل لجنة متابعة بخصوص التحضير للمؤتمر الوطني السوري للقوى الديمقراطية والعلمانية.