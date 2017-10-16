(الزعبي) أكبر عائلات حوران تختار مجلس شورى لها

مضر الزعبي: كلنا شركاء

عقدت عائلة (الزعبي) في محافظة درعا يوم السبت 14 تشرين الأول/أكتوبر، اجتماعاً موسعاً لفعاليات العائلة التي تُعد الأكبر في حوران، من أجل اختيار مجلس شورى يمثل العائلة.

وأتى الاجتماع بعد فترة من المشاورات امتدت لأكثر من ثمانية أشهر، وتمكنت العائلة في اجتماعها المنعقد في بلدة (المسيفرة) شرق درعا من اختيار مجلس شورى لها، بالتوافق بين ممثلين عن جميع مدن وبلدات حوران التي تتوزع فيها عائلة (الزعبي).

عضو مجلس شورى عائلة (الزعبي)، العميد موسى الزعبي، قال إن اجتماع عائلة (الزعبي) واختيار مجلس شورى يمثل العائلة مكون من 16 شخصية عسكرية ومدنية، هو خطوة ضرورية في الطريق الصحيح، وهذه الخطوة “لا تعني أن الجسم الجديد سيأخد دور أي من الفعاليات المدنية أو الثورية العاملة في حوران، بل على العكس تماما، فإن أبرز مهام مجلس الشورى لعائلة (الزعبي) هو التواصل مع مختلف الفعاليات العاملة في حوران، بهدف نقل المناطق المحررة إلى بر الأمان”.

وأضاف “موسى” في تصريح لـ (كلنا شركاء)، أن الاجتماع شهد حضور ممثلين عن العائلة من مختلف مدن وبلدات حوران التي يتواجدون فيها، مشيراً إلى أنها الخطوة الأولى من نوعها خلال السنوات الماضية، “فالأمر لم يكن سهلاً كون العائلة تنتشر على امتداد سهل حوران”.

وأوضح أن مجلس الشورى المتفق عليه في اجتماع (المسيفرة) سيكون هو الممثل لعائلة (الزعبي) في قادم الأيام.

وقال الناشط معاوية الزعبي لـ (كلنا شركاء)، إن اجتماع مجلس شورى عائلة (الزعبي) شهد حضوراً واسعاً من الفعاليات العسكرية والمدنية من أبناء العائلة، مشيراً إلى أنهم تمكنوا من التوصل لتفاهمات مهمة، كان أهمها الاتفاق على تسمية مجلس شورى للعائلة.

وأوضح “معاوية” أن اجتماع عائلة (الزعبي) لا يُعتبر دعوة للعشائرية في حوران، مضيفاً “أبناء العائلة موزعون على مختلف التشكيلات والفعاليات الثورية في درعا، ومنذ اليوم الأول للثورة السورية كان ليدهم إيمان راسخ بأن الثورة السورية هي ثورة جامعة، ولكن كان لابد من اختيار مجلس شورى للعائلة، لمواجهة المشاكل التي يتعرض لها أبناء العائلة، ولكي يكون هذا المجلس مسانداً للهيئات الثورية في الداخل السوري وعلى رأسها (هيئة الإصلاح)”.

وأشار إلى أن اختيار مجلس الشورى أتى عقب خطوات مشابهة من قبل عدد من أسر وعائلات حوران، كان آخرها نهاية الشهر المنصرم عندما اختارت عائلة (الحريري) مجلس شورى لها.