تكتيكٌ جديدٌ يتّبعه ثوار درعا في قتال (جيش خالد)

أغيد الرفاعي: كلنا شركاء

لليوم الرابع على الوالي تواصل كتائب الثوار في محافظة درعا عملياتها العسكرية باتجاه مواقع جيش (خالد بن الوليد) المرتبط بتنظيم (داعش) غرب درعا، والتي كانت قد بدأت يوم الخميس الماضي 12 تشرين الأول/أكتوبر، تحت مسمى (نصرة حيط) والتي تهدف إلى فك حصار جيش خالد لبلدة (حيط).

عمليات كتائب الثوار كانت مختلفة عن المعارك السابقة، فقد اعتمدت استراتيجية جديدة في مهاجمة نقاط جيش خالد.

النفس الطويل

قال القيادي في كتائب الثوار سعيد الحريري، إن كتائب الثوار ولليوم الرابع على التوالي تواصل استهداف نقاط جيش خالد غرب درعا بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، بالإضافة لاستهداف آليات جيش خالد الثقيلة بالصواريخ الموجهة.

وأشار الحريري في تصريح لـ (كلنا شركاء) أن كتائب الثوار اتبعت أسلوباً جديداً في عملياتها العسكرية ضد جيش خالد، يعتمد على النفس الطويل، وذلك بعد فشلها على مدار الأشهر الثمانية الماضية في تحقيق تقدم في العمليات الخاطفة، والتي كان لها نتائج سلبية، فقد تمكن جيش خالد من إيقاع الثوار بكمائنه أكثر من مرة في العمليات السابقة، لذلك تعتمد هذه المعركة على استنزاف جيش خالد.

وأضاف بأن قتيلاً واحداً من الثوار سقط خلال الأيام الماضية وهو (حسام الكميتي) بينما تجاوز عدد قتلى جيش خالد الثمانية، بالإضافة لتمكن كتائب الثوار من تدمير ثلاث آليات ثقيلة لجيش خالد.

ولفت الحريري إلى أن كتائب الثوار جهزت نفسها لخوض معركة طويلة الأمد ضد جيش خالد، تهدف لاجتثاثه من ريف درعا الغربي.

الضعف الداخلي

ومن جهته، أوضح أحمد الزعبي، القيادي في كتائب الثوار، لـ (كلنا شركاء) أن كتائب الثوار تحاول الاستفادة من حالة الخلخلة داخل جيش خالد، وذلك عقب مقتل أكثر من 14 من قادة الصف الأول لديه باستهداف الطيران الحربي لمواقعه في شهر حزيران/يونيو الماضي، فقد أسفرت الغارات عن مقتل قادة الجيش (أبو محمد المقدسي ـ أبو هاشم الرفاعي ـ أبو تيم انخل).

وأضاف الزعبي أن جيش خالد استعان بعناصره الجرحى لتغطية جبهات القتال مع كتائب الثوار في الأيام الماضية، نتيجة النقص الكبير في العنصر البشري لديه.

النظام يتحرك

وأكد الناشط أحمد الديري لـ (كلنا شركاء) أن قوات النظام استمرت بمساندة جيش خالد، وذلك من خلال مجموعة من التحركات التي باتت معروفة من قبل الجميع، فهدنة 9 تموز/يوليو لم تكن كفيلة لمنع قوات النظام من مد العون لمقاتلي جيش خالد، فمنذ بدء معركة (نصرة حيط) صعّدت قوات النظام من عملياتها في محافظة درعا، وحاولت خلال الأيام الماضية اقتحام بلدات (الملزومة ـ الخوابي) في منطقة اللجاة شمال درعا، بالتزامن مع الاستهداف المتواصل لأحياء درعا البلد المحررة.

وأضاف الديري أن النظام يصعّد حملته على المناطق المحررة مع كل عملية من قبل كتائب الثوار ضد جيش خالد، وكذلك الحال بالنسبة لجيش خالد، فقد استغل في منتصف شهر شباط/فبراير الماضي عمليات الثوار ضد قوات النظام في أحياء درعا البلد إبان معركة (الموت ولا المذلة)، وشن هجوماً واسعاً على نقاط الثوار غرب درعا أسفرت عن سيطرته على بلدات وتلول (تسيل ـ عدوان ـ سحم ـ جلين ـ عشترا ـ الجموع).