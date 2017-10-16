شرطة دبي تكّرم شابةً سوريةً آوت امرأةً مشردةً وحفيدها

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كرّمت شرطة دبي شابةً سوريةً على موقفها الإنساني في إيواء امرأةٍ مسنةٍ وحفيدها في غرفةٍ استأجرتها لهما في أحد فنادق دبي، بعد أن طُردا من سكنهما.

وأفاد موقع “الإمارات اليوم”، بأن طالبة الدكتوراه الشابة السورية “زينة عبد الكريم أحمد”، أنقذت امرأة مسنة (71 عاما) وحفيدها (9 أعوام)، بعد أن أقدم مكتب عقاري على إخراجهما من مقر سكنهما بالقوة، بسبب عدم قدرتهما على سداد الإيجار وتركهما في الشارع.

وبادرت “زينة” باستئجار غرفة فندقية للجدة وحفيدها لمدة عشرة أيام ووفرت لهما الطعام والملبس على نفقتها الخاصة، وتواصلت مع الجهات الرسمية لحل مشكلتهما ومشكلة أم الطفل التي كانت موقوفة على ذمة قضية مالية.

وأشار الموقع إلى أن القائد العام لشرطة دبي اللواء “عبد الله خليفة المري” كرّم الشابة “زينة” على موقفها الإنساني وحسن تصرفها بالتواصل مع الجهات المختصة من أجل حل مشكلتهما ومشكلة الأم.

واعتبرت “زينة” ما قامت به هو “واجب إنساني يقع على عاتق كل شخص يعيش على أرض الإمارات وينعم بأمنها واستقرارها”، منوهة بدور الجهات التي ساندت الأسرة وسهلت عملية عودتها إلى موطنها بصحبة الأم، مؤكدة اعتزازها بتكريمها من قبل شرطة دبي.

وبادر مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، بالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي والقيادة العامة لشرطة عجمان، إلى إنهاء معاناة العائلة ولم شمل الطفل مع والدته وجدته، بعد أن أعفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي الأم وطفلها من غرامات مخالفة قانون الإقامة لمدة 8 سنوات، وكذلك إعفاء الجدة من غرامات مخالفتها لقانون الإقامة لمدة 4 سنوات.