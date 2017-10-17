مرتزقٌ روسيٌّ يكشف: نقطع الرؤوس لقاء 17 دولاراً ونشتري العذارى بـ 100

كلنا شركاء: رصد

نقلت صحيفة الديلي ميل البريطانية عن مرتزق روسيٍّ سابق شهادته حول شراء فتيات سوريات عذارى لاستغلالهن جنسياً مقابل نحو 100 دولارٍ أمريكي، وذلك أثناء تواجدهم في سوريا لخوض حربٍ سرية ضد الثوار وداعش دعماً لنظام بشار الأسد.

وزعم المرتزق السابق أنَّ هذه القوات الروسية السرية تقطع أيضاً رؤوس “الجهاديين” المأسورين لتحصل على مكافأة تبلغ 13 جنيهاً إسترلينياً (17 دولاراً) عن كل مقاتل من تنظيم داعش، حسب ما ترجمته “هاف بوست عربي” عن الصحيفة.

وبينما نفت موسكو نشر جنودٍ مرتزقة في سوريا، ولكن خلال الأيام القليلة الماضية وقع فردان من هذه القوات الخاصة غير الرسمية في قبضة داعش، ويُعتقد أنَّه جرى قطع رأسيهما. وكشف المرتزق الذي كان جنديا سابقا بالجيش الروسي أسرارا صادمة عن قوات المرتزقة الروس المنتشرة في سوريا، والتي غالباً ما تكون في الخطوط الأمامية لمواجهة قوات “الجهاديين”.

وحينما سُئِل عن وسائل الراحة والاسترخاء في سوريا الممزقة بفعل الحرب، قال إنَّ الجنود الروس اشتروا عذارى ليكونوا زوجاتٍ لهم لمدة سنة مقابل 75 جنيهاً إسترلينياً (100 دولار أميركي)، أو للأبد بتكلفة تتراوح بين 1130 جنيهاً إسترلينياً (1500 دولار أميركي) و1500 جنيه إسترليني (2000 دولار أميركي).

وكانت مجموعات من نجوم العروض الترفيهية الروسية قد سافرت إلى سوريا للترفيه عن قوات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرسمية المتمركزة في البلاد، ولكن لم يُعتَرَف رسمياً بتواجد مقاتلين مرتزقة هناك، ولم يُسمح لهم بالتواجد أو التواصل مع القوات المسلحة النظامية حسبما قال سيرجي، وهو محامٍ سابق من مدينة دونيتسك في الثلاثينات من عمره، وكان يعمل مرتزقاً لأربع سنوات، في البداية في شرق أوكرانيا، حيثُ نفت روسيا أيضاً نشر مثل هذه القوات، ثم في سوريا.

وقال سيرجي: “يصبح الأمر مملاً أحياناً، ولكن يمكنك شراء زوجة. يبلغ سعر أي عذراء من عائلةٍ جيدة 100 دولار لمدة سنة، وإذا حصلت عليها للأبد، يتراوح سعرها في هذه الحالة بين 1500 و2000 دولار”.

وأضاف قائلاً: “من الأسهل أن تشتري زوجة بدلاً من البحث عن واحدة. أعرف رجالاً أعدوا أوراق السفر الخاصة بهذه الزوجات وعادوا برفقتهن إلى روسيا لاحقاً. ولكن في الغالب كان الضباط هم من يمكنهم تحمل هذه النفقات”.

وكشف سيرجي أيضاً أنَّ جنود الجيوش الخاصة المرتزقة مثله لا يتلقون أي ميدالياتٍ روسية، وإذا قُتلوا في أثناء عملهم، فإنَّ جثثهم لا تعود إلى الوطن، إذ تنص عقودهم على عدم إعادة الجثث لأنَّ الأمر مكلفٌ للغاية.

وكشفت صحيفة موسكوفسكي كومسوموليتس الروسية أنَّ هؤلاء المرتزقة يطلقون على سوريا “صندوق الرمل”، ويعلمون أنَّه في حال حدوث شيء لن ينقذهم أحد.

وقال سيرجي: “لا نحصل على أي جوائز. هدف رحلتنا هو الراتب لا الوطنية”، وذكر أنَّ العديد قد خُدِعُوا في الاعتقاد بأنَّ جولاتهم لن تكون خطيرة للغاية.

وقال سيرجي: “كان المتعهدين يقولون لنا: ستكون مهمتكم هي حماية وسائل الاتصالات، ونقاط التفتيش، ورافعات النفط، وإعادة بناء المصانع. وعندما وصلنا وجدنا مفاجأةً في انتظارنا؛ الخدمة في كتائب الهجوم”.

وتنص العقود على ألا يتحدث المرتزقة عن عملهم، ويُطلَب منهم عدم إخبار عائلاتهم أين سيذهبون.

جيشان

وقال سيرجي إنَّ هناك جيشين خاصين يديران عملياتٍ في سوريا الآن، أحدهما يُدعى “فاغنر” والآخر “توران”، ولا تربطهما أي علاقةٍ رسمية بالمؤسسات العسكرية الروسية الرسمية، رغم ضرورة التعاون المشترك بينهما لنجاح عمليات بوتين العسكرية.

وعندما نُقلوا على متن طائرةٍ مستأجرة إلى مدينة اللاذقية، طُلِبَ منهم أن يقولوا إنَّهم “صُنَّاع سلام”. وقال سيرجي: “كان بيننا من حُكِمَ عليه بالسجن ومن لم يستطع إيجاد عمل في وطنه، ومن لا يملك المال، ومتطوعون سابقون جاؤوا للتدريب العسكري في مدينة روستوف الروسية، ومقاتلون، حتى الأوكرانيون الأصليون، بمن فيهم هؤلاء الذين كانوا يحاربون ضدنا في منطقة دونباس (شرق أوكرانيا)”.

وأضاف قائلاً: “عندما أُرسِلَ المقاتلون الأوائل إلى هناك، كان الاختيار دقيقاً، وقال البعض حتى إنَّ مسابقةً أُجرِيَت. الآن يختارون الجميع، ورأيتُ بنفسي شخصاً مبتور اليد يحمل رشاشاً آلياً. كيف يمكنه إطلاق النار؟! يبدو لي أنَّ المتعهدين مؤخراً يحصلون على المال مقابل عدد المجندين وليس كفاءتهم، ولهذا السبب هناك العديد من الخسائر الغبية”.

وأبرزت التقارير الأخيرة كيف ألقى مقاتلو داعش القبض على رومان زابولوتني (39 عاماً) وزميله غريغوري تسوركانو (38 عاماً)، واللذين يُعتقد أنَّهما جرى إعدامها بقطع رأسيهما في إحدى الساحات وسط تهليل مناصري التنظيم. وقيل إنَّ الثنائي رفضا التخلي عن ديانتهما المسيحية الأرثوذكسية واعتناق الإسلام وتأييد داعش.

وقال سيرجي: “كانا من المجموعة التي جاءت في مايو/أيار 2017. وصل 150 فرداً حينها، وفي المعركة الأولى قُتل 19 فرداً. الأرقام تُخفى ببساطة”.

وأضاف قائلاً: “تحصل وسائل الإعلام على معلوماتٍ محدودة عما يحدث. وآخر من وصلوا… كان تدريبهم يفي بوضوح أنَّهم سيموتون”.

قطع الرؤوس خفض من سعرها

وزعم سيرجي أنَّ المرتزقة الروس يقطعون رؤوس الجهاديين أيضاً.

وقال سيرجي: “المقاتلون التابعون لنا يقطعون رؤوسهم أيضاً. لماذا يجب أن أسحب جثةً كاملة عبر الصحراء؟ في البداية كنا نحصل على 65 جنيهاً إسترلينياً (86 دولاراً أميركياً) مقابل كل رأس من مقاتلي داعش”.

وأضاف قائلاً: “أحضر رجالنا العديد منها، ولذلك انخفض السعر؛ لأنَّه كان من الضروري أن نتوقف عن إخافة السكان المحليين. وكنا نحصل على 13 جنيهاً إسترلينياً (17 دولاراً أميركياً) مقابل الرأس لاحقاً. لا أعلم المقابل تحديداً لأنَّني لم أفعل ذلك بنفسي”.

وتحصل العائلات على تعويضٍ مالي يبلغ نحو 39 ألف جنيه إسترليني (52 ألف دولار أميركي) عن المرتزقة الذين يُقتلون في أثناء العمل، في حين يحصل الجرحى على تعويضٍ يبلغ 11700 جنيهاً إسترلينياً (15544 دولاراً أميركياً).

وقال سيرجي: “من الواضح أنَّه لن يرسل أحد جثتك إلى الوطن لأنَّ الأمر مكلف للغاية ولا يعني الكثير. ثلاثة ملايين روبل (52380 دولاراً أميركياً) تُدفَع مقابل الجثة، وهو مبلغ يجنيه شخصٌ حي في عامين”.

وأضاف قائلاً: “ولكن إذا جُرِحتَ بينما كنتَ لا ترتدي سترةً واقية من الرصاص أو خوذة، فربما لن تحصل على أي تعويض. تزن السترة 18 كيلوغراماً، فمن بإمكانه أن يرتديها في مثل هذا الطقس الحار؟ ستُغرَّم أيضاً إذا لم ترتديها. ولكنَّ عائلتيّ هذين الرجلين اللذين قُطِع رأساهما ستحصلان على كل التعويضات بالتأكيد؛ لأنَّ وسائل الإعلام أثارت ضجيجاً”.

مع بوتين

وأضافت الديلي ميل في تقريرها أن وكالة آر بي سي الإخبارية الروسية قالت في وقتٍ سابق من العام الجاري أنَّ قوات فاغنر قد كلفت روسيا 145 مليون جنيه إسترليني (193 مليون دولار أميركي) خلال النزاع السوري، و”واغنر” أو “فاغنر” هو لقب ضابط قوات خاصة روسي سابق يُدعى “ديمتري أوتكين”، وهو من يدير هذا الجيش الخاص. ويُقال إنَّه القائد السابق للواء فرقة بسكوف للقوات الخاصة الشهيرة.

ويظهر أوتكين في أقصى يمين صورة لقادة فاغنر مع بوتين في أحد الاحتفالات بالكرملين. ويشمل القادة الآخرون عدداً من أبرز أفراد الجيش الروسي السابقين. مكَّنت هذه القوات روسيا من الانتشار في جزيرة القرم، وأماكن أخرى من أوكرانيا وسوريا، بينما تنفي تواجد جنودها على الأرض.