موالون: محافظ حماة يحارب الفساد ببارودة أسعد خشروف

خالد عبد الرحمن: كلنا شركاء

نشرت صفحات موالية للنظام صوراً قالت إنها لمفاجئة محافظ حماة “محمد الحزوري” لأحد موظفي دائرة الإحصاء بمحافظة حماة وهو يلهو بأحد الألعاب الإلكترونية أثناء دوامه الرسمي خلال جولة “المحافظ” الصباحية.

وتداولت العديد من الصفحات الموالية تلك الصور فيما اعتبرته إنجازاً من قبل الحزوري في سبيل محاربة الفساد المنتشر في دوائر الدولة، بينما رأى فيه متابعو تلك الصفحات تلميعاً لصورة المحافظ على حساب الطلاب والموظفين العاديين بينما يسرح كبار الفاسدين ويمرحون ولا رادع.

شبكة أخبار حماة الموالية نشرت تلك الصور أولاً وقالت معلقة عليها “محافظ حماة الدكتور محمد الحزوري يفاجئ أحد موظفي دائرة المعلوماتية بمديرية الإحصاء خلال جولته اليوم وهو يلهو بأحد الألعاب الإلكترونية”.

إلا أن رد رواد تلك الصفحة كان على عكس المتوقع حيث انهال المتابعون بالنقد للصفحة ومحافظ حماة ومديحاً بالموظف الذي اعتبره أحد المتابعين ضحية ومشهود له بالنزاهة ولم يجد المحافظ إلا هذا الرجل ليكافح به الفساد.

إلياس سمعان علق على الخبر ساخراً “هذا أشرف مهندس كهرباء خرجته جامعة حلب، مشهود له بالنزاهة والأوادمية… الحقيقة سيادة المحافظ ذكي وعرف يكافح الفساد، فلم يجد إلا هذا الرجل الذي يشهد له كل ممن تخرج من جامعة حلب.. يبدو عم يحاربو الفساد بجفت أسعد خشروف”.

فراس فاروق هو الآخر اعتبر أن المنشور هدفه تلميع صورة الحزوري معلقاً ” منتمنى من القائمين عالصفحة حذف المنشور … لسا لاحقينلي المحافظ وكأنو ولي من أولياء الله ولهلق ما اشتغل شغلة بتفيد البلد وحتى لو اشتغل هادا أقل من واجبو والله لا يكتر خيرو …منطالب سيادة الرئيس بإصدار قانون لحماية النقاد ونقد الضباط الفاشلين الخونة والوزراء والشلة وحاج نأله ونصفق للفشل …حرام كرمال الشهداء”.

أحمد المصري أعتبر أن الموظف لا عمل له في ظل وجود أجهزة حاسب متخلفة متسائلاً “المعيب بالصورة مو الشخص الشايب اللي ممكن يكون فعلو غلط بس مو عيب مهندس وبدائرة احصاء وكمبيوتره من مواليد جد جدي بدي أفهم شو ممكن يشتغل عليه غير لعبة تركس”.

وتثير طريقة محافظ حماة بحكومة النظام في مكافحة الفساد استياء شريحة واسعة من الموالين للنظام كان منها طريقة مكافحته للغش في امتحانات شهادة التعليم الأساسي حيث ظهر يومها برفقة عناصر من ميليشيات النظام يقتادون عدداً من الطلاب كالمجرمين وينهالون على آخرين بالضرب حيث اعتبرها الموالون طريقة تعامل خاطئة مع الطلاب في حين يقف متفرجاً أمام تصرفات ميليشيات الشبيحة التي تعيث فساداً في المحافظة .