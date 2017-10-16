قراصنة الكترونيون ينتحلون صفة جهاتٍ إغاثية لاصطياد ضحايا سوريين

وليد غانم: كلنا شركاء

انتشرت في الآونة الأخيرة بين مجموعات السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا والأردن ولبنان تحديداً، حسابات تنتحل صفات جهاتٍ إغاثية وتطلب من السوريين الدخول إلى روابط تمكن القراصنة من الوصول إلى معلومات المستخدم الشخصية وابتزازه بعد ذلك.

ويزرع القراصنة والمحتالين أنفسهم بين مجموعات البيع والشراء والخدمات الخاصة بالسوريين، وعادة ما تحوي هذه المجموعات عشرات الآلاف من الأعضاء، وينشر المخترق روابط تغري بالدخول إليها على أنها لتقديم طلبات المساعدات.

مهندس اتصالاتٍ مقيمٌ في تركيا قال لـ “كلنا شركاء” إنه أحصى خلال شهر فقط نحو 90 رابط اختراقٍ ينتحل ناشروها صفة مؤسساتٍ إغاثية دولية أو محلية، مستغلين جهل نسبةٍ كبيرةٍ من مرتادي مواقع التواصل الذين يدخلون هذه الروابط ويملون الجهة المخترقة معلوماتٍ حساسةٍ.

ولفت المهندس إلى أن المخترقين يستفيدون بشكل كبيرٍ من المعلومات التي يزودهم بها الضحية وكذلك الروابط التي يفتحها سواءً من حيث الترويج والإعلان، أو من خلال استغلال الضحية بعد وصولهم إلى معلوماتٍ حساسةٍ عنه.

إحدى الشكاوى التي وردت إلى المهندس الذي تحدث لـ “كلنا شركاء” كانت امرأةً عشرينية، اتبعت تعليمات روابط الاختراق، وإذا بشخصٍ يكلمها بعد يومين على حسابها في مسنجر فيسبوك وفاجأها بحصوله على صورٍ خاصة كانت أرسلتها لصديقتها عبر تطبيق المسنجر، وطلب منها مبلغ 500 دولارٍ أمريكي لكيلا ينشرها بين مجموعات السوريين في تركيا، وبالفعل استجابت له وأرسلت له المبلغ عبر البريد التركي ثم تقدمت بشكوى للسلطات إلا أنها لم تجد نفعا، كون المستلم في الطرف الآخر كان يحمل جواز سفرٍ مزور.

وعقّب المهندس “أنا متأكد من وجود مئات الحالات المشابهة إلا أننا لم نسمع بها”، وحذر السوريين من فتح أيّ رابطٍ يصلهم على مواقع التواصل الاجتماعي، كما طالب مدراء المجموعات بتحمل مسؤولياتهم وتحذير السوريين من طرق الاحتيال المشابهة.