الحكومة المؤقتة تتوسط لوقف اقتتال (الشامية) و(السلطان مراد)

سعيد جودت: كلنا شركاء

أعلنت كتلتا “الجبهة الشامية” و”السلطان مراد”، اليوم الاثنين، عن وقف حالة الاقتتال الذي اندلع بينهما شمال حلب استجابةً لطلب من الحكومة السورية المؤقتة والمجالس المحلية في المنطقة.

وأكدت الجبهة الشامية في بيان لها اليوم إنها تعلن استجابتها للدعوة التي أطلقتها وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة، لإنهاء الخلاف الحاصل، كما دعت جميع الأطراف إلى الابتعاد عن لغة السلاح في حل الخلافات.

إلى ذلك، أصدرت “السلطان مراد” بياناً مشابهاً استجابت فيه لدعوة وزارة الدفاع وتأييدها للغة الحوار لحل الخلافات الحاصلة.

وشهد يوم أمس الأحد اشتباكاتٍ بين كتلتي “الشامية” و”السلطان مراد” المنضمتين لغرفة عمليات (درع الفرات)، في منطقة الحمران في ريف حلب، وأصدرت الكتلتان بياناتٍ بخصوص الموضوع، في حين دعا ناشطون وقياديون إلى وقف الاقتتال وتغليب لغة الحوار.