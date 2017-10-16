إسرائيل تستهدف مواقع دفاع جوي للنظام غرب دمشق

أغيد الرفاعي: كلنا شركاء

أعلن “الجيش الإسرائيلي” اليوم الاثنين 16 تشرين الأول/أكتوبر، عن استهداف طيرانه لبطاريات صواريخ أرض – جو تابعة للنظام شرق العاصمة.

وقال (افيخاي أدرعي) الناطق باسم “الجيش الإسرائيلي” في تدوينة له على حسابة الشخصي (الفيسبوك): “أغارت مقاتلات إسرائيلية على بطارية للدفاعات الجوية في موقع رمضان الواقع 50 كم شرق دمشق، بعد اطلاقها صاروخ أرض – جو من طراز sa-5 على طائرة سلاح الجو كانت في مهمة تصوير اعتيادية في الأجواء اللبنانية صباح اليوم”.

وأضاف أدرعي “الطائرات الإسرائيلية عادت الى قواعدها بسلام، نؤكد ان الصاروخ السوري لم يشكل أي تهديد على طائراتنا”.

وأضاف في السياق “نحمل النظام السوري مسؤولية اي إطلاق نار من الاراضي السورية باتجاه قواتنا، نعتبر إطلاق الصاروخ على طائرتنا بمثابة استفزازًا سوريًا وخطًا أحمر لن نسمح بحدوثه”.

وختم تدوينته بالإشارة إلى أنه “ليست هناك اي نية للتصعيد ومن جانبنا الحدث انتهى رغم استعدادنا لأي تطور وننصح بعدم امتحان عزمنا وتصميمنا”.

الشبكات الإعلامية الموالية نقلت بدروها خبر الاستهداف لريف دمشق عن الجيش الإسرائيلي، وقالت شبكة (دمشق الآن) المقربة من النظام “جيش العدو يقول إنه تم مهاجمة بطارية صواريخ سورية مضادة للطائرات على بعد 50 كيلو متر شرقي دمشق استهدفت طيران العدو قرب الحدود السورية اللبنانية”.

وبالتزامن مع الغارات الإسرائيلية على مواقع قوات النظام شرق العاصمة، استهدف طيران النظام بلدات (عين ترما وحوش الضواهرة) شرق العاصمة بعدد من الغارات الجوية.