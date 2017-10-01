بعد عودته من تركيا.. الطيار صوفان: ثقتي بالقيادة مطلقة وسأعود لطائرتي

معتصم الطويل: كلنا شركاء

قال الطيار محمد صوفان الذي أطلقت السلطات التركية سراحه قبل أيام بعد سقوط طائرته في أراضيها، إن ثقته بقيادة قوات النظام كانت مطلقة بأنها ستتمكن من استعادته.

وأضاف صوفان في لقاء مع تلفزيون النظام الرسمي “منذ لحظة الاعتقال الأولى كان لدي ثقة بأن القيادة السورية لن تتخلى عني وسوف تطالب بي (…) من 8 شهور أنا شايف حالي بين أهلي”.

وأكد صوفان أن “الأسر” زاده “قوة وإصراراً على المتابعة”، وشدد على أنه سيعود لقيادة الطائرات الحربية ولعمله في قصف المدن السورية، حيث كان يغير على مدن وبلدات إدلب عندما سقطت طائرته في الأراضي التركية مطلع العام الجاري.

وكانت حكومة النظام ادعت أنها “تمكنت الجهات المعنية وبعد محاولات حثيثة وجهود مكثفة من استعادة الطيار”، وأضافت أن ” الجهات المعنية ومنذ لحظة سقوط الطائرة داخل الأراضي التركية لم تأل جهدا من أجل استعادة الطيار واستخدمت كل الطرق المتاحة للحفاظ على سلامته واستعادته سالماً إلى أن تكللت جهودها بالنجاح وتسلمته اليوم من الجانب التركي”.