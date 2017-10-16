قتيلتان في الغوطة الشرقية والطيران الحربي لا يغادر الأجواء

محمد كساح: كلنا شركاء

نفذت مقاتلات حربية عدة غارات على مناطق متفرقة بالغوطة الشرقية في حين ارتقت سيدتان جراء القصف المدفعي الذي طال بلدة حزة ومدرسة في مدينة كفربطنا.

الطيران الحربي وزع غاراته على العديد من بلدات الغوطة، وقال “عمران أبو سلوم” مراسل (كلنا شركاء) في الغوطة إن مقاتلات حربية نفذت غارة على زملكا كما جرى تنفيذ مماثل طال بلدة حزة وحي جوبر القريب من دمشق و وبلدة حزرما وحوش الضواهرة.

بلدة عين ترما المتاخمة لحي جوبر لم تسلم من الغارات حيث استهدفت مقاتلات حربية بيوتها السكنية بغارتين جويتين في حين سقطت شهيدة وعدد من الجرحى نتيجة استهداف بلدة حزة بالطيران الحربي.

وتحدث مراسلنا عن ارتقاء المدرسّة “ابتسام سلاخو” و إصابة العديد من الطلاب بجروح جراء قصف مدفعي من قبل قوات النظام استهدف مدرسة في كفريطنا.

في الأثناء أدى القصف المدفعي على بلدة بيت سوى إلى إصابة امرأة وابنتها كما أصيب العديد من المدنيين جراء قصف مشابه طال مدينة دوما.

ومنذ أسابيع يصعد النظام من خرقه لاتفاق التهدئة الذي أعلنته موسكو يوم 22 تموز المنصرم، وشكك مسؤولون من داخل الغوطة بمصداقية النظام في تنفيذ هذا الاتفاق الذي نص على وقف العمليات القتالية و فك الحصار عن الغوطة الشرقية.

ويشار إلى أن قرابة 90 ألف أسرة تعيش في المنطقة في حصار خانق حيث ارتفعت اسعار المواد الغذائية الضرورية إلى مبالغ خيالية ما ينذر بكارثة حقيقية في المنطقة.