(قسد) تُعلن سيطرتها على 3 أحياء من الرقة

سعيد جودت: كلنا شركاء

أعلنت ميليشيات سوريا الديمقراطية اليوم الإثنين (16 تشرين الأول/أكتوبر)، سيطرتها على ثلاثة أحياء من مدينة الرقة، بعد طرد عناصر تنظيم “داعش” منها، ضمن عملية أطلقت عليها (قسد) اسم معركة “عدنان أبو أمجد”.

وقالت الناطقة الرسمية باسم غرفة عمليات حملة (غضب الفرات) جيهان شيخ أحمد، في تصريح لوكالة “هاوار”: “يوم أمس بدأنا بالمرحلة الأخيرة من حملة تحرير مدينة الرقة من تنظيم داعش، باسم حملة الشهيد عدنان أبو أمجد، وفي سياق هذه المرحلة من الحملة التقى المقاتلون في محوري الشمالي والغربي، ومنذ ليلة أمس الاشتباكات مستمرة في المدينة، ومقاتلونا مستمرين في تقدمهم، والآن مقاتلونا يمشطون المدنية من 6 محاور”.

وأشارت “هاوار” إلى أن الاشتباكات احتدمت منذ يوم أمس بين قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم “داعش” في أحياء (الكرد، الحرية، المطار، شيخاني، المطحنة، البدو، الأندلس)، وفي محيط المستشفى الوطني، والملعب البلدي ودوار النعيم.

وأكدت انه خلال هذه الاشتباكات تمكن مقاتلو (قسد) من السيطرة على أحياء (الأندلس، والمطار، والمطحنة)، وقتل 7 عناصر أجانب من تنظيم “داعش”، وتسليم 10 آخرين أنفسهم لمقاتلي (قسد).