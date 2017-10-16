إعادة تفعيل رواتب ذوي قتلى النظام بحلب وحرمان ذوي الشبيحة

زياد عدوان: كلنا شركاء

أعاد المصرف التجاري في مدينة حلب أمس الأحد 15 تشرين الأول/أكتوبر، تسليم رواتب عناصر النظام من العسكريين المتقاعدين وذوي قتلى النظام من العسكريين، ولم يستلم ذوو القتلى من عناصر الشبيحة والمخابرات الجوية الرواتب المخصصة لهم، كراتب شهري تمنحه حكومة النظام لذوي القتلى من العسكريين الذين قتلوا خلال المعارك في العديد من المناطق السورية.

وتسّلم أمس العديد من المدنيين ذوي قتلى النظام والعسكريين المتقاعدين، الرواتب المتراكمة منذ عدة أشهر بعد توقف المصرف التجاري السوري عن تسليم الرواتب لهم، فيما أثار ذوو القتلى من عناصر الشبيحة والمخابرات الجوية إشارات الاستفهام بسبب عدم تسلمهم الرواتب المتراكمة لدى ذهابهم إلى كوات المصرف التجاري السوري.

ويخصص النظام رواتب شهرية لذوي القتلى من العسكريين الذين قتلوا على جبهات القتال أثناء مشاركتهم في المعارك الدائرة في عدة مناطق في سوريا، كما أن الموظفين والعاملين في مؤسسات النظام حتى العسكريين المتقاعدين مازالوا يحصلون على رواتبهم بشكل شهري، ولكن تلك الرواتب التي يخصصها النظام لذوي قتلاه والمتقاعدين تعود مرة أخرى إلى خزينة النظام بعد دفعها كرسوم كهرباء ومياه وضرائب يفرضها النظام بشكل مستمر.