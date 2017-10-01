لماذا انسحبت (الزنكي) من ريف حلب الغربي ولصالح من؟

سامي الرج: كلنا شركاء

انسحبت حركة نور الدين الزنكي، الأحد (15 تشرين الأول/أكتوبر)، من جميع حواجزها العسكرية غرب حلب، على خلفية توترات مع مقاتلي “الاتحاد الشعبي” المشكل من أبناء قرى ومدن ريف حلب الغربي.

وقال “مصدر خاص” في حركة “نور الدين الزنكي”: “بعد توترات بين عناصر من حركة نور الدين الزنكي ومدنيين على أحد الحواجز العسكرية التابعة للحركة في ريف حلب الغربي، قام مقاتلو الاتحاد الشعبي بطرد جميع عناصر الحركة من الحواجز العسكرية والاستيلاء عليها”.

وأكد المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لـ “كلنا شركاء”، أن “القيادة العامة في حركة نور الدين الزنكي، أعطت أوامرها لجميع الحواجز العسكرية التابعة لها بالانسحاب منها، وعدم التعرض لمقاتلي الاتحاد الشعبي”، مشيراً إلى أن “حركة نور الدين الزنكي مستعدة للتخلي عن أي شيء في سبيل حماية المدنيين”.

وأوضح “المصدر” أن “الاتحاد الشعبي يتكون من أبناء القرى الخاضعة لسيطرة حركة نور الدين الزنكي في ريف حلب الغربي، ولا ينتمون لأي فصيل عسكري، وتنحصر مهام الاتحاد على تقديم الدعم للفصائل خلال المعارك على الجبهات الغربية من مدينة حلب”.

وقال مصدر مقرب من “الاتحاد الشعبي” لـ “كلنا شركاء”، إن “قيادة الاتحاد الشعبي ستصدر توضيحاً خلال الساعات القادمة، وتشرح فيه ما حدث في ريف حلب الغربي، بالإضافة إلى توضيح مطالبها حيال التطورات السياسية التي يشهدها الشمال السوري”.

وكان قد شارك “الاتحاد الشعبي” في العمليات العسكرية التي انتهت بطرد تنظيم “داعش” من ريف حلب الغربي بداية عام 2014، كما ساهم في التصدي لهجوم قوات النظام والميليشيات الموالية لها، منتصف عام 2016 الماضي، على قرية الشيخ عقيل في ريف حلب الغربي.