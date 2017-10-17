محافظ حلب الحرة يزور (عندان) ويطّلع على الواقع الخدمي فيها

سامي الرج: كلنا شركاء

زار محافظ حلب الحرة المهندس “محمد فضيلة”، مدينة عندان في ريف حلب الشمالي، اليوم الإثنين (16 تشرين الأول/أكتوبر)، تفقد خلال زيارته أوضاع الأهالي وتابع سير العمل في المنشآت الخدمية بالمدينة.

واطلع محافظ حلب خلال زيارته، على عمل المجلس المحلي وبعض المنشآت الخدمية والمستشفى الميداني والمركز الصحي والدفاع المدني في مدينة عندان، واستمع إلى الصعوبات التي يواجهونها أثناء عملهم.

وقال رئيس “المجلس في مدينة عندان” الأستاذ “عبد الرحمن جويد” لـ (كلنا شركاء)، إن “محافظ حلب المهندس محمد فضيلة، شاهد الدمار الكبير في منازل المدنيين والمساجد والمنشآت العامة في المدينة”، مؤكداً أن “المجلس قدم اقتراحات خدمية للمحافظة، تساعد على إعادة الحياة للمدينة”.

كما رافق المهندس “محمد فضيلة” عدد من القادة العسكريين في المجلس العسكري التابع لـ “الجيش السوري الحر”، خلال زيارته لـ “مقابر الشهداء” في مدينة عندان.

من جانبه، قال الناشط الإعلامي “عبد الكريم ليلى” المعروف بـ “أبو فراس الحلبي”: “دفعت مدينة عندان طيلة السنوات الماضية، ثمناً كبيراً من دماء أبنائها، خلال مشاركتها في ثورة الحرية والكرامة، حيث بلغ عدد القتلى في المدينة ما يقارب الألف شهيد”.

وأكد “أبو فراس الحلبي” لـ (كلنا شركاء)، أن “المقاتلات الحربية التابعة لروسيا والنظام تسببت بدمار البنية التحتية في مدينة عندان”، مشيراً إلى أن “منازل المدنيين دمرت بشكل كامل بنسبة 40 ٪، و30 ٪؜ بشكل جزئي”.

وأضاف، “الدمار الكبير في مدينة عندان يتطلب جهداً مضاعفاً من المجلس المحلي ومجلس محافظة حلب الحرة، لإعادة إعمار البنى التحتية في المدينة، وخصوصاً المدارس والمستشفيات والمساجد”.

ويأمل أهالي عندان أن تحقق زيارة محافظ حلب الحرة، نتائجها برفد المدينة بمشاريع خدمية تسهم في ترميم وتأهيل المنشآت الخدمية، في ظل ما تعيشه المنطقة من خفض تصعيد وهدوء على الجبهات المحيطة بالمدينة، الأمر الذي ساهم في عودة معظم سكان المدينة إلى منازلهم.