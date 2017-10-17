علويو سوريا وإسماعيليوها ومآلات الطائفية في سوريا

كلنا شركاء: إياد العبدالله- عبدالله أمين الحلاق- مبادرة الإصلاح العربي

هل يكون التقسيم حلاً؟ ما هو مصير هذه الجماعات التي تصدّر حضورها الصراعالقائم؟ وهل ثمة سبيل لإمكانية التعايش بين الجماعات الطائفية فيالمستقبل؟ وعلى أية أسس وفي أي إطار سياسي وحقوقي يمكن لهذاالتعايش أن يقوم؟ هذه من بين الأسئلة التي تحاول هذه الورقة البحثية لعبدالله أمين الحلاق وإياد العبد الله صياغة إطار لها وذلك من خلال عرض حالةالعلويين والإسماعيليين في سوريا وكيف استغل النظام الحاكم هتانالمجموعتان وكيف تعاملت معها مجموعة الأغلبية المضادة له.

وتفصل الورقة كيف تم استغلال الطائفية وعلويو سوريا واسماعيليوها عبر تاريخسوريا الحديث وصولا الى الثورة السورية. فالنظام يسعى ظاهرياً إلى كبتالتعبيرات الأهلية تحت مسميات “وطنية“؛ غير انه في الواقع يعيد تصنيعهاوتلغيم المجتمع بها وتفجيرها حين الضرورة، كما تبين الورقة من تعامله معالأقلية العلوية والاسماعيلية. أما الإسلاميون، فهم يعلنون بكل صراحة أنشرعيتهم قادمة من اعتبارات أهلية وطائفية، يصيغونها بمفردات الأكثريةوالأقليات، بما فيها المفهوم الديمقراطية الذي يعني حكم الأكثرية، أيحكمهم.

ويرى الباحثان أن مسألة الطائفية وجذورها ومستقبلها ستبقى لفترة طويلةقادمة هاجس السوريين المهتمين ببلدهم ومصيره، والذي سيبقى بدوره بعيدالمنال طالما أن نقطة التحول الحقيقية والنوعية في تاريخ البلاد ما زالت بعيدة.فالتحول المرغوب لن يتم بانتهاء الحرب وطي صفحة الديكتاتوريات والعنفالسياسي والطائفي، الأمر الذي لن يتحقق في ظل وجود النظام الأسديوخصومه من الإسلاميين، كولّادتان للحروب الأهلية الطائفية في سوريا.

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