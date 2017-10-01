عتاب محمود: عندما قدم ميشيل عون رشوة للعميد هاشم معلا

عتاب محمود: كلنا شركاء

في العام 1988, أعلن العماد ميشيل عون حرب التحرير ضد قوات النظام السوري,,,

وذلك, بعد أن تحصّن في قصر بعبدا, رافضاً لكل الوساطات والتحذيرات والنصائح المحلية والإقليمية والدولية.

في ذلك الحين,

كان حليفه الأساسي هو الرئيس العراقي الراحل “صدام حسين”, العدو اللدود لـ حافظ الأسد.

لم ينسى حافظ الأسد (اللئيم) ذلك أبداً, وقرر الانتقام في أقرب فرصة,,

ولكن ما هي أقسى عقوبة يستحقها ميشيل عون على تحالفه مع صدام حسين؟

إنّها بالطبع إرساله لـ وراء الشمس,, المقصود (سجن تدمر),,,

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أخيراً جاءت الفرصة, وذلك عندما غزت القوات العراقية دولة الكويت,

وتشكل على إثر ذلك التحالف الدولي لإخراجها بالقوة.

كان واضحاً للجميع أنّ العماد ميشيل عون سيذهب كـ فرق عملة,

أو كما يقال بالعامية ” يروح بين الرجلين”,,

وذلك بسبب تحالفه مع الرئيس العراقي صدام حسين, عدو أمريكا الأول في حينها.

في البداية, تم إعطاء العماد ميشيل عون مهلة لمغادرة قصر بعبدا,,, فرفض,,,

بعدها, وبغطاء دولي: أمريكي – إسرائيلي, بدأ تحشيد القوات السورية لاقتحام قصر بعبدا,,,

تم سحب الضباط العلويين من ساحة المعركة, خوفاً على سلامتهم, باستثناء عدد قليل جداً, من كبار القادة, بقي في الخطوط الخلفية,

وتم استبدالهم بضباط من باقي فئات الشعب السوري,,,

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في أول ساعتين من تلك المعركة سقط أكثر من (1300) قتيل من القوات الخاصة السورية, ليس بينهم علوي واحد.

هذا العدد الهائل من القتلى, إن دل على شيء, فإنما يدل على سوء التدريب, وسوء التخطيط, ورخص حياة (غير العلوي) في سورية الأسد!!.

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كانت أوامر حافظ الأسد واضحة, وتقتضي شحط ميشيل عون أمام الكاميرات, وآثار الضرب ظاهرة على وجهه, واقتياده فوراً لسجن تدمر.

تعليقاً على ذلك, يقول أحد الضباط (السنّة) المشاركين في الهجوم:

هنا تدخل أحد السماسرة,,,

اتصل بالعماد ميشيل عون , عارضاً التوسط عند العميد هاشم معلا, قائد الهجوم,,,

والسماح للعماد عون بالهرب للسفارة الفرنسية مقابل (5) مليون دولار كاش,

وسيارة مرسيدس حديثة (بشحمها).

بعد أخذ ورد,

وافق العميد هاشم معلا على الصفقة, وجرى التنفيذ بسرعة البرق.

وصل الخبر لحافظ الأسد,

ولكن بسبب الأيادي البيضاء لـ هاشم معلا عند حافظ الأسد, خاصة في مجزرة هنانو في حلب , ومجزرة حماة, أيام الثمانينيات.

قرر أن لا يعاقبه عقوبة قاسية, كـ إرساله لسجن المزة العسكري.

ولكن, لا بدّ من العقوبة,,,

علِمَ هاشم معلا بذلك, فقرر أن يستعد بشكل جيد لمقابلة حافظ الأسد,

الذي سيطلبه بدون شك, ليقلّده وسام النصر,

وضع هاشم معلا في ذهنه القيام ببعض الحركات البهلوانية أمام حافظ الأسد (لعل وعسى).

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في اليوم المحدد,,,

دخل هاشم معلا على حافظ الأسد, وهو يعلم بأنّ حافظ الأسد غاضب منه,

أدى له التحية العسكرية بطريقة قوية,

كانت خبطة القدم على الأرض , أثناء التحية, قوية لدرجة أن بلاط الغرفة تكسّر من قوة الخبطة.

وعندما جاء دور تعليق الوسام,

طلب هاشم معلا من حافظ الأسد أن يعلق الوسام (يغرس الدبوس) على صدره العاري (اللحم).

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لم تشفع له كل تلك الحركات عند حافظ الأسد (الحقود),

فلو أنّ العماد ميشيل عون كان حليفاً لأي رئيس دولة أخرى, غير عدوه صدام حسين, كانت القصة (فيها , وما فيها).

أما وأنّه حليف لـ صدام حسين, فقد كان يتوجب معاقبة هاشم معلا, على تركه يهرب.

لذلك ,

وبعد أن علّق حافظ الأسد الوسام لـ هاشم معلا,,,

سلّمه (في نفس الوقت) قرار تسريحه الجيش.