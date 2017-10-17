السورية زوجة الحاكم الماليزي ليست لاجئة.. هذه قصتها

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا قالوا إنها لحاكم ولاية كوالالمبور الماليزية أثناء عقد قرانه على لاجئة سورية.

وانتقد رواد المواقع الأحد 15 تشرين الأول، فارق السن بين الزوجين معتبرين أنه استغلال للاجئات السوريات حول العالم.

إلا أن عنب بلدي حاولت التأكد من صحة الأنباء، بالعودة إلى مواقع ماليزية، ليتبين أن الصور تعود لعام 2010 حين تزوج حاكم ولاية سرواك الماليزية، عبد الطيب محمود، من السورية رغد وليد الكردي.

وتنحدر رغد الكردي من مدينة دمشق، وهي من مواليد عام 1982، انتقلت مع أسرتها للعيش في السعودية عندما كانت صغيرة، ثم غادرت إلى ماليزيا بعد أن توفي والدها عام 2003.

وتعمل رغد الكردي في تصميم الديكور الداخلي حاليًا، فيما عملت في السابق مضيفة طيران، الأمر الذي عرّض حاكم سرواك لانتقادات عدة، إلا أنه دافع عن زواجه آنذاك بالقول إن زوجة أمير بروناي مضيفة جوية أيضًا، حسبما ذكر أحد المدونين الماليزيين.

وكان زواج رغد من عبد الطيب محمود (80 عامًا) أحدث ضجة في البلاد بسبب فارق السن، فيما رأى آخرون أن لزواجه من رغد منحى سياسيًا، بعد تعيينه لها في منصب سياسي مرموق بالبلاد، وفق ما ذكر موقع “أخبار سرواك” الماليزي.

وأضاف الموقع أن عبد الطيب محمود متهم بقضايا فساد في البلاد، وأن زواجه من رغد جاء لصرف الأنظار عن أعماله المشبوهة.