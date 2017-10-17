الدفاع الروسية: عمليتنا العسكرية في سوريا شارفت على نهايتها

كلنا شركاء: رصد

قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الإثنين (16 تشرين الأول/أكتوبر)، إن العملية العسكرية الروسية ضد ما أسماهم “المسلحين والإرهابيين” شارفت على نهايتها في سوريا.

وجاء تصريح وزير الدفاع الروسي خلال اللقاء الذي جمعه مع نظيره الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في تل أبيب.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن شويغو قوله خلال اللقاء: “أود مناقشة كل المواضيع المتعلقة بسوريا، فالعملية هناك قاربت على الانتهاء، وهناك العديد من النقاط التي تتطلب حلولاً عاجلةً لا بد من مناقشتها جميعا”.

وأضاف شويغو أن “هناك الكثير من الأسئلة المتعلقة بسوريا، ومنها قضايا تتعلق بالتعاون العسكري والتقني، بالإضافة الى موضوع الإرهاب الذي يعتبر أولوية لنا وللجميع في المنطقة”.

وأعرب شويغو عن ثقته بأن المحادثات ستكون ناجحة، وقال إن “المحادثات ستساعد على فهم بعضنا البعض بشكل أفضل، وستسهم في تعزيز العلاقات الودية بين القوات المسلحة لروسيا وإسرائيل”.