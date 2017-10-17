بالفيديو… سوري ينهي حياته بطريقة مروّعة في تركيا

وليد غانم: كلنا شركاء

بثت وسائل إعلامٍ تركيةٍ شريطاً مصوراً أظهر عملية انتحار شابٍ سوريٍّ بطريقةٍ مروّعةٍ في مدينة بورصا التركية يوم أمس الاثنين.

وظهر في الشريط الذي التقطته كاميرا مراقبة موجّهة على أحد الشوارع المزدحمة شاباً يمشي على الشارع ثم ألقى نفسه تحت العجلات الخلفية لشاحنةٍ كانت تعبر مفترق طرقٍ متسببةً بمقتله على الفور.

وقال ناشطون سوريون إن الشرطة عثرت على هوية سورية مع الشاب الضحية وتبين أنه يدعى عمر مصري (36 عاماً) من مواليد مدينة حلب، ولم تُعرف الظروف التي دفعته للانتحار.

وتعاملت الشرطة التركية مع الحادث في البداية على أنه حادث مرور قبل أن تثبت تسجيلات كاميرات المراقبة أنها عملية انتحار.